Повітряна яхта: Співзасновник Google Сергій Брін будує величезний дирижабль

Мільярдер також планує використовувати цепелін як рятувальний "повітряний корабель".

Сергій Брін, співзасновник Google і мільярдер, зайнявся будівництвом величезного дирижабля за 150 мільйонів доларів. Про це пише Daily Mail.

Спочатку Брін хотів використовувати "повітряний корабель" як яхту для прогулянок, однак тепер стверджує, що дирижабль використовуватиметься під час рятувальних операцій в зонах стихійних лих.

Літати дирижабль під робочою назвою Pathfinder 1 буде завдяки водневому паливному елементу та 12 електродвигунам. Також Брін повідомив, що прототип майже готовий і вирушить у перший політ вже в 2021 році. Вартість його — не менше 150 мільйонів доларів. А довжина — не менше 200 метрів.

[ + – ] Сучасний невеликий дирижабль

Мета мільярдера та його компанії LTA Research and Exploration побудувати цілий флот безпечних для навколишнього середовища дирижаблів.

Хоч плани Бріна й амбітні, але його дирижабль за розмірами не дотягує до сумнозвісного цепеліна Гінденбург, який був побудований в 1936 році, і чия довжина становила 245 метрів.

Він здійснював рейси між Німеччиною, США та Південною Америкою, однак зазнав аварії під час посадки в аеропорту Лейкхерст у 1937 році через витік пожежонебезпечного водню. Загинули 35 пасажирів із 97, які були на борту.

Катастрофа "Гінденбурга" фактично стала кінцем комерційного використання дирижаблів у транспортних цілях. Deutsche Zeppelin Reederei скасувала всі заплановані рейси в США та Бразилії. Уряд Німеччини заборонив пасажирські перевезення на повітряних судах, дозволи видавалися тільки для перевезення пошти та відвідування авіашоу на території Німеччини. Закордонні польоти у будь-якими цілях були заборонені.