Найбільше повітряне судно в світі може повторити подорож до Північного полюса 1926 року (фото)
Літак-дирижабль Airlander 10 зможе прийняти на борту до 16 пасажирів у восьми двомісних каютах. Він зможе опускатися на висоту до 30 метрів і летіти зі швидкістю велосипеда.
Знаменитий гігант — гібрид літака і дирижабля Airlander 10, імовірно, незабаром повторить історичну подорож норвезької експедиції, яку зробили дослідники в 1926 році. Як пише CNN, гігант зможе прийняти у себе на борту 16 пасажирів у восьми двомісних каютах готельного типу, їх будуть обслуговувати семеро членів екіпажу, серед яких шеф-кухар.
Займається розробкою подорожі компанія OceanSky Cruises. Члени команди хочуть використовувати здатність Airlander 10 літати з повільною швидкістю, будучи при цьому на досить низькій висоті. Гібрид зможе опускатися до 30 метрів і рухатися зі швидкістю велосипеда, щоб пасажири змогли помилуватися красою дикої природи і пейзажами Півночі.
Всього Airlander 10 може піднімати в повітря до 11 тонн вантажу, спалюючи при цьому менше палива, ніж літак при повному завантаженні. На сьогодні літальний апарат вважається найбільшим повітряним судном.
Минуле у дирижабля досить неспокійне. Розроблений він був у 2010 році американськими військовослужбовцями з метою спостереження території Афганістану з повітря терміном до двох тижнів. Через два роки після початку проекту його згорнули.
Дав нове життя проекту британський розробник Hybrid Air Vehicles, і тепер туристичний політ Airlander 10 став як ніколи реальним. Ідея полягає в тому, щоб повернути гострі відчуття і почуття пригод часів дослідження дирижаблів, але з комфортом і безпекою, що забезпечуються технологіями 21-го століття.
До слова, через схожість гібрида з пікантною частиною тіла Airlander 10 вже не раз ставав героєм жартів і мемів.
Нагадаємо, 11 травня 1926 року відбувся перший в історії трансарктичний переліт на дирижаблі "Норвегія". Відправною точкою став норвезький острів Шпіцберген, через Північний полюс повітряне судно досягло Аляски. Політ зайняв два дні.
Як повідомлялося раніше, британська компанія Hybrid Air Vehicles збирається на початку поточного десятиліття почати серійне виробництво літака Airlander 10, який є гібридом літака і дирижабля. В повітрі такі апарати зможуть перебувати до п'яти діб.
Слід зазначити, що розробка Airlander 10 ведеться з середини 2000-х років. Протягом декількох років компанія займалася тестуванням повнорозмірного прототипу довжиною 92 метри, що на 8 метрів довше за український літак "Мрія АН-225".
Деякі випробування закінчилися невдало, були аварії.
Також Фокус писав про те, що Сергій Брін, співзасновник Google і мільярдер, зайнявся будівництвом величезного дирижабля за 150 мільйонів доларів. Мільярдер також планує використовувати цепелін як рятувальний "повітряний корабель".