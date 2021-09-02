Найбільше повітряне судно в світі може повторити подорож до Північного полюса 1926 року (фото)

Літак-дирижабль Airlander 10 зможе прийняти на борту до 16 пасажирів у восьми двомісних каютах. Він зможе опускатися на висоту до 30 метрів і летіти зі швидкістю велосипеда.

Знаменитий гігант — гібрид літака і дирижабля Airlander 10, імовірно, незабаром повторить історичну подорож норвезької експедиції, яку зробили дослідники в 1926 році. Як пише CNN, гігант зможе прийняти у себе на борту 16 пасажирів у восьми двомісних каютах готельного типу, їх будуть обслуговувати семеро членів екіпажу, серед яких шеф-кухар.

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Займається розробкою подорожі компанія OceanSky Cruises. Члени команди хочуть використовувати здатність Airlander 10 літати з повільною швидкістю, будучи при цьому на досить низькій висоті. Гібрид зможе опускатися до 30 метрів і рухатися зі швидкістю велосипеда, щоб пасажири змогли помилуватися красою дикої природи і пейзажами Півночі.

Всього Airlander 10 може піднімати в повітря до 11 тонн вантажу, спалюючи при цьому менше палива, ніж літак при повному завантаженні. На сьогодні літальний апарат вважається найбільшим повітряним судном.

Минуле у дирижабля досить неспокійне. Розроблений він був у 2010 році американськими військовослужбовцями з метою спостереження території Афганістану з повітря терміном до двох тижнів. Через два роки після початку проекту його згорнули.

Дав нове життя проекту британський розробник Hybrid Air Vehicles, і тепер туристичний політ Airlander 10 став як ніколи реальним. Ідея полягає в тому, щоб повернути гострі відчуття і почуття пригод часів дослідження дирижаблів, але з комфортом і безпекою, що забезпечуються технологіями 21-го століття.

До слова, через схожість гібрида з пікантною частиною тіла Airlander 10 вже не раз ставав героєм жартів і мемів.

Нагадаємо, 11 травня 1926 року відбувся перший в історії трансарктичний переліт на дирижаблі "Норвегія". Відправною точкою став норвезький острів Шпіцберген, через Північний полюс повітряне судно досягло Аляски. Політ зайняв два дні.

[ + – ] Дирижабль "Норвегія" Фото: trump-elections

Як повідомлялося раніше, британська компанія Hybrid Air Vehicles збирається на початку поточного десятиліття почати серійне виробництво літака Airlander 10, який є гібридом літака і дирижабля. В повітрі такі апарати зможуть перебувати до п'яти діб.

Слід зазначити, що розробка Airlander 10 ведеться з середини 2000-х років. Протягом декількох років компанія займалася тестуванням повнорозмірного прототипу довжиною 92 метри, що на 8 метрів довше за український літак "Мрія АН-225".

Деякі випробування закінчилися невдало, були аварії.

Також Фокус писав про те, що Сергій Брін, співзасновник Google і мільярдер, зайнявся будівництвом величезного дирижабля за 150 мільйонів доларів. Мільярдер також планує використовувати цепелін як рятувальний "повітряний корабель".