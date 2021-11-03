Для обнаружение воздушных угроз: Израиль запустит новый большой аэростат-разведчик (фото)

Аэростат оснащен мощным радаром, который существенно расширит возможности израильской противовоздушной обороны.

Управление оборонных исследований и разработок Министерства Обороны Израиля начало работы по надуванию воздушного шара для проведения разведки. Об этом сообщает Jerusalim Post.

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Сообщается, что усовершенствованный аэростат должен обеспечить дополнительные возможности для раннего обнаружения и предупреждения об угрозах с воздуха. Система HAAS разрабатывалась американской компанией TCOM на протяжении нескольких лет.

Аэростат имеет мощный радар, который должен существенно расширить возможности ПВО Израиля. Разворачивают аэростат на севере Израиля.

Фото: Ministry of Defence

"В ходе нескольких летных испытаний, проведенных в последние месяцы, мы продемонстрировали выдающиеся возможности израильской многоуровневой противоракетной обороны, в том числе против крылатых ракет", — заявляют разработчики.

Противовоздушная оборона Израиля состоит из нескольких уровней, которые предназначены как для малых целей, так и для баллистических ракет:

"Железный купол" — против ракет и беспилотников малой дальности

"Стрела" — против баллистических ракет за пределами атмосферы

"Праща Давида" для перехвата тактических баллистических ракет средней и меньшей дальности

Patriot против БПЛА из территории Сирии.

Напомним, Ирак закупает у Турции дирижабли и аэростаты для решения оперативных задач. Ранее Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Дамаска в Сирии несмотря на усилия ПВО.