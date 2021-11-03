Для обнаружение воздушных угроз: Израиль запустит новый большой аэростат-разведчик (фото)
Аэростат оснащен мощным радаром, который существенно расширит возможности израильской противовоздушной обороны.
Управление оборонных исследований и разработок Министерства Обороны Израиля начало работы по надуванию воздушного шара для проведения разведки. Об этом сообщает Jerusalim Post.
Сообщается, что усовершенствованный аэростат должен обеспечить дополнительные возможности для раннего обнаружения и предупреждения об угрозах с воздуха. Система HAAS разрабатывалась американской компанией TCOM на протяжении нескольких лет.
Аэростат имеет мощный радар, который должен существенно расширить возможности ПВО Израиля. Разворачивают аэростат на севере Израиля.
"В ходе нескольких летных испытаний, проведенных в последние месяцы, мы продемонстрировали выдающиеся возможности израильской многоуровневой противоракетной обороны, в том числе против крылатых ракет", — заявляют разработчики.
Противовоздушная оборона Израиля состоит из нескольких уровней, которые предназначены как для малых целей, так и для баллистических ракет:
- "Железный купол" — против ракет и беспилотников малой дальности
- "Стрела" — против баллистических ракет за пределами атмосферы
- "Праща Давида" для перехвата тактических баллистических ракет средней и меньшей дальности
- Patriot против БПЛА из территории Сирии.
Напомним, Ирак закупает у Турции дирижабли и аэростаты для решения оперативных задач. Ранее Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Дамаска в Сирии несмотря на усилия ПВО.