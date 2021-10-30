Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Дамаска в Сирии, - SANA

Несмотря на усилия ПВО, ракеты поразили цели в пригороде столицы, а два солдата получили ранения.

Утром 30 октября Сирия отразила ракетный удар Израиля по окрестностям Дамаска. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

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Согласно информации от военного источника, израильские войска запустили несколько ракет по целям в районе Дамаска из северной части "оккупированной территории Палестины" (вероятно, речь идет о Западном береге реки Иордан — Фокус). Сирийская система противовоздушной обороны сбили несколько из них, однако в результате атаки ранены два солдата, а также нанесен "материальный ущерб".

По данным издания Haaretz, удары были нанесены ракетами типа "земля-земля", а не истребителями. Источники утверждают, что целью была партия оружия, которая направлялась в Ливан и предназначалась шиитской группировке "Хезболла".

Редактор Times of Israel Эммануэль Фабиан опубликовал в Twitter фотографии от очевидцев, на которых запечатлены последствия ракетного обстрела — над несколькими точками за пределами города поднялся густой дым. Журналист обратил внимание, что днем ракетные удары происходят крайне редко, тем более, в субботу, выходной день.

"Жители зафиксировали дым в нескольких горячих точках. По местным сообщениям, это атака с применением ракет, запущенных с территории Израиля", — написал в Twitter журналист Haaretz Джек Хури.

Haaretz также пишет, что за время гражданской войны в Сирии Израиль нанес сотни авиаударов по стране, нацеливаясь на предполагаемые поставки оружия группировке "Хезболла", которую ведет боевые действия вместе с сирийской армией при поддержке Ирана. В понедельник появилась информация, что израильские ракеты поразили цели, связанные с "Хезболла", на окраине города Аль-Баас, а также по другим точкам на юге Сирии. По данным источников, объекты были также связаны с усилиями группировки по созданию фронта вдоль границы рядом с Голанскими высотами, чтобы атаковать Израиль.

Ранее писали, что армия Ирана обстреляла из системы ПВО израильский военный самолет, который выполнял боевое задание в Сирии. Все боевые единицы военно-воздушных сил остались невредимы и благополучно вернулись на базу.

Сообщали также, что ВВС Израиля усилят подготовку по уничтожению ядерных объектов Ирана. На эту программу правительство выделило 5 миллиардов шекелей. Предполагается, что израильская авиация будет учиться уничтожать иранские позиции под землей.