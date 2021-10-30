Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Дамаска в Сирии, - SANA
Несмотря на усилия ПВО, ракеты поразили цели в пригороде столицы, а два солдата получили ранения.
Утром 30 октября Сирия отразила ракетный удар Израиля по окрестностям Дамаска. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.
Согласно информации от военного источника, израильские войска запустили несколько ракет по целям в районе Дамаска из северной части "оккупированной территории Палестины" (вероятно, речь идет о Западном береге реки Иордан — Фокус). Сирийская система противовоздушной обороны сбили несколько из них, однако в результате атаки ранены два солдата, а также нанесен "материальный ущерб".
По данным издания Haaretz, удары были нанесены ракетами типа "земля-земля", а не истребителями. Источники утверждают, что целью была партия оружия, которая направлялась в Ливан и предназначалась шиитской группировке "Хезболла".
Редактор Times of Israel Эммануэль Фабиан опубликовал в Twitter фотографии от очевидцев, на которых запечатлены последствия ракетного обстрела — над несколькими точками за пределами города поднялся густой дым. Журналист обратил внимание, что днем ракетные удары происходят крайне редко, тем более, в субботу, выходной день.
"Жители зафиксировали дым в нескольких горячих точках. По местным сообщениям, это атака с применением ракет, запущенных с территории Израиля", — написал в Twitter журналист Haaretz Джек Хури.
Haaretz также пишет, что за время гражданской войны в Сирии Израиль нанес сотни авиаударов по стране, нацеливаясь на предполагаемые поставки оружия группировке "Хезболла", которую ведет боевые действия вместе с сирийской армией при поддержке Ирана. В понедельник появилась информация, что израильские ракеты поразили цели, связанные с "Хезболла", на окраине города Аль-Баас, а также по другим точкам на юге Сирии. По данным источников, объекты были также связаны с усилиями группировки по созданию фронта вдоль границы рядом с Голанскими высотами, чтобы атаковать Израиль.
Ранее писали, что армия Ирана обстреляла из системы ПВО израильский военный самолет, который выполнял боевое задание в Сирии. Все боевые единицы военно-воздушных сил остались невредимы и благополучно вернулись на базу.
Сообщали также, что ВВС Израиля усилят подготовку по уничтожению ядерных объектов Ирана. На эту программу правительство выделило 5 миллиардов шекелей. Предполагается, что израильская авиация будет учиться уничтожать иранские позиции под землей.