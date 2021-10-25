ВВС Израиля усилят подготовку по уничтожению ядерных объектов Ирана

Для реализации плана, на который выделили 5 млрд шекелей, авиации придется искать способы уничтожения иранских позиций под землей.

ВВС Израиля начнут усиленные тренировки по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана с 2022 года, предусмотрев финансирование и обновив график подготовки для этой миссии. Об этом пишет издание The Times of Israel.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Журналисты напоминают, что в 2015 году Израиль отодвинул вопрос о военном ударе по иранской ядерной программе на второй план, позволив ЦАХАЛу инвестировать ресурсы в другие сферы. Но после выхода США из ядерной сделки в 2018 году и последующих нарушений Ираном соглашения этот вопрос приобрел новое значение для властей Израиля.

На прошлой неделе правительство страны выделило 5 млрд шекелей (около $1,5 млрд) на реализацию планов по возможному уничтожению ядерных иранских объектов.

Помимо того, что израильским ВВС придется искать способы нанесения ударов по иранским объектам, которые находятся глубоко под землей, что требует применения специальных боеприпасов и тактики, для нанесения подобных атак военным Израиля придется иметь дело с модернизированными иранскими средствами ПВО. Помимо этого, в стратегии прописано, что ЦАХАЛ должен подготовиться к ожидаемому контрудару со стороны Ирана и его союзников во всем регионе.

План ВВС Израиля пока находится на стадии черновика, а подготовка по нанесению ударов стала главным приоритетом для израильских ВВС, из-за чего командованию пришлось скорректировать график подготовки летчиков.

Ранее Фокус сообщал, что самолет Израиля обстреляли в Сирии. Военные Ирана применили систему ПВО для уничтожения израильского самолета, выполнявшего боевое задание в Сирии. Боевые единицы ВВС Израиля удачно вернулись на базу после обстрела со стороны Ирана.

Также Фокус рассказывал, что Израиль выделил $1,5 млрд для подготовки удара по Ирану. Бойцы ВВС Израиля будут оттачивать удары по ядерным иранским объектам, а в бюджет программы включили расходы на современное вооружение, которое понадобится для уничтожения подземных локаций.