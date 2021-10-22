Израиль выделил $1,5 млрд из бюджета на возможный удар по Ирану (фото)

По информации NYT, уже в этом месяце у Ирана будет достаточное количество обогащенного урана для создания ядерного оружия. Премьер-министр Израиля утверждает, что они не могут позволить этому случиться.

Израиль принял бюджет, в котором 5 млрд шекелей (1,5 млрд долларов) выделят на военную подготовку против Ирана. Военные планируют действовать против ядерной программы Ирана. Об этом сообщает The Times of Israel.

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В 1,5 млрд долларов входят расходы на самолеты, разведдроны, а также уникальное вооружение, которое понадобится для атаки на сильно укрепленные подземные объекты. При этом утечка информации о принятии бюджета прошла после того, как ВВС США отрапортовали об испытании авиабомбы GBU-72 для уничтожения бункеров.

На вооружении Израиля находятся авиабомбы GBU-28, который использовался дважды в операциях в "Буря в пустыне" в 1991 году и "Иракская свобода" в 2003 году.

[ + – ] Сброс бомбы GBU-28 со стелс-бомбардировщика В-2

Сообщается, что начальник штаба ЦАХАЛ Авив Кохави заявил, что Израиль значительно ускорил подготовку к противодействию ядерной программе Ирана.

"Это очень сложна работа, в которой намного больше разведки, намного больше оперативных возможностей, намного больше вооружения. Мы работаем над всеми этими вещами", — заявил Кохави.

[ + – ] Авив Кохави Фото: Википедия

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также утверждает, что ядерная программа Ирана стала переломным моментом. Израиль не может позволить получить Ирану ядерное оружие.

Напомним, для возобновления переговоров с США по ядерной сделке нужно разморозить $10 млрд их активов. По информации NYT Иран уже в октябре получит достаточно материала для создания ядерной боеголовки.