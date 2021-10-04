Иран требует разморозить $10 млрд активов перед возобновлением переговоров с США

Иран уже в этом месяце может получить обогащенный уран для производства ядерного оружия, поэтому американцы пытались выйти на иранскую делегацию на Генассамблее ООН.

Министерство иностранных дел Ирана просят у США выделить 10 млрд долларов перед возобновлением переговоров по ядерной программе страны. Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что США через посредников в ООН пытались установить контакт с иранской делегацией для возобновления переговоров по ядерной программе. Иран не может получить десятки миллиардов долларов активов в иностранных банках из-за американских санкций в банковском и энергетическом секторе.

"Американцы пытались связаться с нами по различным каналам (на Генеральной Ассамблее ООН) в Нью-Йорке, и я сказал посредникам, что если намерения Америки серьезны, то необходимо серьезное указание … путем высвобождения заблокированных денег на сумму не менее 10 миллиардов долларов", — заявил министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян.

В скором времени, по словам главы МИД, Иран вернется к переговорам, но даты возобновления переговоров называть не стал.

Напомним, по информации NYT Иран уже в октябре получит достаточно материала для создания ядерной боеголовки. В августе журналисты сообщали, что Иран достиг возможности обогащать уран 60%, в то время как для создания ядерной бомбы степень обогащения должна достигать 90%.