Іран вимагає розморозити $10 млрд активів перед поновленням переговорів із США

Іран вже в цьому місяці може отримати збагачений уран для виробництва ядерної зброї, тому американці намагалися вийти на іранську делегацію на Генасамблеї ООН.

Міністерство закордонних справ Ірану просять у США виділити 10 млрд доларів перед поновленням переговорів щодо ядерної програми країни. Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що США через посередників в ООН намагалися встановити контакт із іранською делегацією для відновлення переговорів щодо ядерної програми. Іран не може отримати десятки мільярдів доларів активів в іноземних банках через американські санкції в банківському й енергетичному секторі.

"Американці намагалися зв'язатися з нами по різних каналах (на Генеральній Асамблеї ООН) у Нью-Йорку, і я сказав посередникам, що якщо наміри Америки серйозні, то необхідна серйозна вказівка ... шляхом вивільнення заблокованих грошей на суму не менше 10 мільярдів доларів", — заявив міністр закордонних справ Хосейн Амірабдоллахян.

Незабаром, за словами глави МЗС, Іран повернеться до переговорів, але дату поновлення переговорів називати не став.

Нагадаємо, за інформацією NYT Іран уже в жовтні отримає достатньо матеріалу для створення ядерної боєголовки. У серпні журналісти повідомляли, що Іран досяг можливості збагачувати уран 60%, тоді як для створення ядерної бомби ступінь збагачення повинен досягати 90%.