Іран у жовтні отримає достатньо матеріалу, щоб створити ядерну боєголовку — ЗМІ

Країна ще ніколи не була близька до створення свого боєзаряду з часів укладення ядерної угоди із США у 2015 році.

Іран приблизно через місяць отримає достатню кількість ресурсів, щоб виготовити одну ядерну боєголовку. Цьому сприяв вихід США з ядерної угоди у 2018 році. Про це з посиланням на звіти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило видання The New York Times.

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На думку журналістів, цей факт може підштовхнути Штати до відновлення ядерної угоди з Іраном. Експерти, на яких посилається газета, стверджують, що за останні кілька місяців Іран впритул наблизився до створення боєголовки завдяки накопиченню достатнього обсягу збагаченого урану.

"Тегеран отримав можливість провести паливо, необхідне для однієї ядерної боєголовки протягом місяця або приблизно так. Федеральні чиновники, які знайомі із секретними оцінками ситуації, (вважають), що на це в Ірану піде кілька місяців", — йдеться в публікації.

Також експерти зазначають, що на створення технології доставки такого заряду за допомогою ракети піде ще якийсь час.

Видання додало, що Іран ще ніколи не був такий близький до створення боєголовки з часів укладення при колишньому президентові США Бараку Обамі ядерної угоди у 2015 році.

Нагадаємо, у серпні цього року журналісти повідомляли, що Іран досяг можливості збагачувати уран 60%, у той час як для створення ядерної бомби ступінь збагачення повинен досягати 90%.

Тим часом у Китаї заговорили про можливість ядерної гонки із США. На думку державної газети КНР, врегулювати розбіжності, які є між державами, можна тільки шляхом нарощування ядерних сил.