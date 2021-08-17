Майже рівень ядерної зброї: Іран підвищив відсоток збагачення урану до 60%

Свої дії влада країни називає відповіддю на диверсію Ізраїлю в підземному збагачувальному підприємстві в Нетензе, що відбулася в квітні цього року.

У розпорядженні Reuters виявилася доповідь МАГАТЕ, в якій вказується на досягнення Іраном здатності збагачувати уран до 60%.

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У звіті зазначено, що в Ірані з'явився другий каскад 153 центрифуг IR-4 для збагачення урану. Перша система роташована в Нетензе, що складається з 16 центрифуг IR-6. При цьому ще в квітні країна не могла збагачувати уран вище 20%. Рішення про підвищення рівня збагачення прийнято у відповідь на дії Ізраїлю в Нетензе. У квітні було пошкоджено виробництво на головному підземному збагачувальному підприємстві.

Підкреслюється, що збагачений уран може бути використаний для створення ядерної зброї, але влада Ірану запевняє, що вони це роблять в мирних цілях для розробки реакторного палива. Для створення ядерної бомби ступінь збагачення урану повинен досягати 90%.

Підвищення рівня збагачення в черговий раз порушує ядерну угоду від 2015 року. Ірану обмежили рівень збагачення на рівні 3,67%. Сполучені Штати і їхні європейські союзники попередили, що порушення загрожують переговорам про відновлення ядерної угоди.

Що відомо про вибух у Нетензе

Об'єкт у Нетензе побудований на глибині 8 метрів під землею. Його площа становить 100 000 кв.м. Розташований він у пустелі в декількох кілометрах від міста. Підземний об'єкт у Нетензе є центральним елементом іранської програми збагачення урану і контролюється інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії, наглядового органу ООН в області ядерної енергетики.

[ + – ] Об'єкт в Нетензе до вибуху Фото: Maxar Tech [ + – ] Об'єкт в Нетензе після вибуху Фото: Maxar Tech

11 квітня на об'єкті стався вибух, він стався перед відкриттям збірки центрифуг нового покоління для збагачення урану. Причиною вибуху могла стати кібератака ізраїльської розвідки Моссад. Вибух повністю зруйнував енергосистему об'єкта, яка забезпечувала роботу підземних центрифуг. Процес збагачення урану може зупинитися на дев'ять місяців. Саме стільки часу мало піти на відновлення.

Тоді міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив в атаці Ізраїль і пообіцяв, що "відповіддю буде ще більший прогрес у ядерній сфері".

Офіційний Ізраїль не підтверджував, але й не спростовував свою причетність до інциденту.

Нагадаємо, армія Ізраїлю просить 2,7 млрд доларів на підготовку до війни з Іраном. Ця сума приблизно 20% річного оборонного бюджету країни.

Раніше США і Британія звинуватили Іран в атаці танкера дронами-камікадзе в Аравійському морі поблизу берегів країни.

Фокус розбирався, що відомо про вибух у Нетензе.