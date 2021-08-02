США та Британія звинуватили Іран в атаці танкера дронами-камікадзе та загибелі людей

Вашингтон і Лондон працюють над відповідними кроками на атаку, в ході якої загинули громадянин Румунії та Великої Британії.

США та Великобританія звинуватили владу Ірану в атаці танкера Mercer Street в Аравійському морі 29 липня, у результаті чого загинули капітан корабля з Великобританії й охоронець із Румунії, говориться на сайті Держдепу США та британського уряду.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен нагадав, що на торгове судно Mercer Stree, яке належить ізраїльській компанії, було скоєно напад у міжнародних водах. Союзники вивчили інформацію та прийшли до висновку, що за атакою на танкер в Аравійському морі стоїть влада Ірану.

У ході нападу, як припускають у США та Великобританії, Іран використовував безпілотники-камікадзе, які вибухають.

"Немає ніякого виправдання цього нападу, яке скоєне за схемою нападів і іншої войовничої поведінки. Ці дії загрожують свободі судноплавства по цьому найважливішому водному шляху, міжнародному судноплавству та торгівлі, а також життя людей, які перебувають на задіяних судах. Ми працюємо з нашими партнерами над розглядом наших подальших кроків і консультуємося з урядами в регіоні та за його межами про належні заходи у відповідь, які будуть прийняті найближчим часом", — йдеться в заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Глава Держдепу США висловив співчуття сім'ям загиблих у результаті атаки на танкер Mercer Street в Аравійському морі 29 липня.

Міністр закордонних справ Королівства Домінік Рааб зазначив, що в ході нападу на торговельне судно загинули громадянин Румунії та Великої Британії. Атаку на танкер Mercer Street у міжнародних водах топ-чиновник назвав навмисною.

"За результатами проведених Великобританією оцінок був зроблений висновок про високу ймовірність того, що Іран атакував судно MV Mercer Street у міжнародних водах біля берегів Оману 29 липня з допомогою одного або декількох безпілотних літальних апаратів. Іран повинен припинити подібні напади, а судам повинно бути дозволено вільне плавання відповідно до міжнародного права. Великобританія працює з нашими міжнародними партнерами над узгодженою відповіддю на цей неприйнятний напад", — сказано в заяві Раабе, опублікованого на сайті британського уряду.

Зі звинуваченнями на адресу Ірану виступив і Ізраїль. За словами прем'єр-міністра країни Нафталі Беннета, ізраїльські спецслужби мають у своєму розпорядженні докази про причетність Тегерана до атаки на торговий танкер MV Mercer Street, у ході якої загинули двоє людей.

"Іран — це той, хто скоїв напад на корабель. Агресивна поведінка Ірану небезпечна не тільки для Ізраїлю, але і шкодить глобальним інтересам у галузі свободи судноплавства та міжнародної торгівлі", — заявив Нафталі Беннет, коментуючи атаку на судно в Аравійському морі.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде відкинув звинувачення Ізраїлю в атаці на танкер MV Mercer Street, назвавши їх "безпідставними", цитує його агентство AP.

"Сіоністський режим, що окупував Єрусалим, вже не в перший раз виступає з подібними пустими обвинуваченнями на адресу Ісламської Республіки Іран. Куди б цей режим не пішов, він приніс із собою нестабільність, терор і насильство. Хто сіє вітер, той пожне вихор", — відповів на звинувачення представник МЗС Ірану.

Раніше Фокус повідомляв, що в північній частині Індійського океану була здійснена атака на торгове судно Ізраїлю CSAV TYNDALL. Ізраїльські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, припустили, що за атакою можуть стояти військові Іранської Республіки. Контейнеровоз CSAV TYNDALL після обстрілу та пожежі продовжив шлях і кинув якір біля ОАЕ.

Також Фокус у своїй статті розбирав неоголошену війну між Іраном та Ізраїлем.