США и Британия обвинили Иран в атаке танкера дронами-камикадзе и гибели людей

Вашингтон и Лондон работают над ответными шагами на атаку, в ходе которой погибли гражданин Румынии и Великобритании.

США и Великобритания обвинили власти Ирана в атаке танкера Mercer Street в Аравийском море 29 июля, в результате чего погибли капитан корабля из Великобритании и охранник из Румынии, говорится на сайте Госдепа США и британского правительства.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что торговое судно Mercer Stree, которое принадлежит израильской компании, подверглось нападению в международных водах. Союзники изучили информацию и пришли к выводу, что за атакой на танкер в Аравийском море стоят власти Ирана.

В ходе нападения, как предполагают в США и Великобритании, Иран использовал взрывающиеся беспилотники-камикадзе.

"Нет никакого оправдания этому нападению, которое следует схеме нападений и другого воинственного поведения. Эти действия угрожают свободе судоходства по этому важнейшему водному пути, международному судоходству и торговле, а также жизни людей, находящихся на задействованных судах. Мы работаем с нашими партнерами над рассмотрением наших дальнейших шагов и консультируемся с правительствами в регионе и за его пределами о надлежащих ответных мерах, которые будут приняты в ближайшее время", — говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава Госдепа США выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки на танкер Mercer Street в Аравийском море 29 июля.

Министр иностранных дел Королевства Доминик Рааб отметил, что в ходе нападения на торговое судно погибли гражданин Румынии и Великобритании. Атаку на танкер Mercer Street в международных водах топ-чиновник назвал преднамеренной.

"По результатам проведенных Великобританией оценок был сделан вывод о высокой вероятности того, что Иран атаковал судно MV Mercer Street в международных водах у берегов Омана 29 июля с помощью одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов. Иран должен прекратить подобные нападения, а судам должно быть разрешено свободное плавание в соответствии с международным правом. Великобритания работает с нашими международными партнерами над согласованным ответом на это неприемлемое нападение", — сказано в заявлении Рааба, опубликованного на сайте британского правительства.

С обвинениями в адрес Ирана выступил и Израиль. По словам премьер-министра страны Нафтали Беннета, израильские спецслужбы располагают доказательствами о причастности Тегерана к атаке на торговый танкер MV Mercer Street, в ходе которой погибли два человека.

"Иран — это тот, кто совершил нападение на корабль. Агрессивное поведение Ирана опасно не только для Израиля, но и вредит глобальным интересам в области свободы судоходства и международной торговли", — заявил Нафтали Беннет, комментируя атаку на судно в Аравийском море.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отверг обвинения Израиля в атаке на танкер MV Mercer Street, назвав их "безосновательными", цитирует его агентство AP.

"Сионистский режим, оккупировавший Иерусалим, уже не в первый раз выступает с подобными пустыми обвинениями в адрес Исламской Республики Иран. Куда бы этот режим ни пошел, он принес с собой нестабильность, террор и насилие. Кто сеет ветер, тот пожнет вихрь", — ответил на обвинения представитель МИД Ирана.

Ранее Фокус сообщал, что в северной части Индийского океана была совершена атака на торговое судно Израиля CSAV TYNDALL. Израильские СМИ, ссылаясь на свои источники, предположили, что за атакой могут стоять военные Иранской Республики. Контейнеровоз CSAV TYNDALL после обстрела и пожара продолжил путь и бросил якорь возле ОАЭ.

Также Фокус в своей статье разбирал необъявленную войну между Ираном и Израилем.