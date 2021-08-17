Почти уровень ядерного оружия: Иран повысил процент обогащения урана до 60%

Свои действия власти страны называют ответом на диверсию Израиля в подземном обогатительном предприятии в Нетензе, произошедшую в апреле этого года.

В распоряжении Reuters оказался доклад МАГАТЭ, в котором указывается на достижение Ираном способности обогащать уран до 60%.

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В отчете указано, что в Иране появился второй каскад 153 центрифуг IR-4 для обогащения урана. Первая система находится в Нетензе, состоящая из 16 центрифуг IR-6. При этом еще в апреле страна не могла обогащать уран выше 20%. Решение о повышении уровня обогащение принято в ответ на действия Израиля в Нетензе. В апреле было повреждено производство на главном подземном обогатительном предприятии.

Подчеркивается, что обогащенный уран может быть использован для ядерного оружия, но власти Ирана уверяют, что они это делают в мирных целях для разработки реакторного топлива. Для создания ядерной бомбы степень обогащения урана должен достигать 90%.

Повышение уровня обогащения в очередной раз нарушает ядерную сделку от 2015 года. Ирану ограничили уровень обогащения на уровне 3,67%. Соединенные Штаты и их европейские союзники предупредили, что нарушения угрожают переговорам о возобновлении ядерной сделки.

Что известно о взрыве в Нетензе

Объект в Нетензе построен на глубине 8 метров под землей. Его площадь составляет 100 000 кв.м. Расположен он в пустыне в нескольких километрах от города. Подземный объект в Нетензе является центральным элементом иранской программы обогащения урана и контролируется инспекторами Международного агентства по атомной энергии, надзорного органа ООН в области ядерной энергетики.

[ + – ] Объект в Нетензе до взрыва Фото: Maxar Tech [ + – ] Объект в Нетензе после взрыва Фото: Maxar Tech

11 апреля на объекте произошел взрыв, он произошел перед открытием сборки центрифуг нового поколения для обогащения урана. Причиной взрыва могла стать кибератака израильской разведки Моссада. Взрыв полностью разрушил энергосистему объекта, обеспечивавшую работу подземных центрифуг. Процесс обогащения урана может остановиться на девять месяцев. Именно столько времени должно было уйти на восстановление.

Тогда министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил в атаке Израиль и пообещал, что "ответом будет еще больший прогресс в ядерной сфере".

Официальный Израиль не подтверждал, но и не опровергал своей причастности к инциденту.

Напомним, армия Израиля просит 2,7 млрд долларов на подготовку к войне с Ираном. Эта сумма примерно 20% годового оборонного бюджета страны.

Ранее США и Британия обвинили Иран в атаке танкера дронами-камикадзе в Аравийском море вблизи берегов страны.

Фокус разбирался, что известно о взрыве в Нетензе.