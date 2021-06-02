"Щоб американська еліта здригнулася": в Китаї анонсували ядерну гонку з США

Регулювати розбіжності, які є між США і КНР, можна тільки шляхом нарощування ядерних сил, — пише головний редактор державного ЗМІ.

Головний редактор китайської державної газети Global Times Ху Сицзінь вважає, що Китай повинен бути готовим до ядерного протистояння зі Сполученими штатами. Про це повідомляє GlobalTimes.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Для КНР, як пише Ху Сицзінь, "життєво важливо" нарощувати свій ядерний потенціал для стратегічного стримування США. Останнім часом між країнами наростає напруженість у відносинах.

Китай повинен швидко нарощувати свої боєголовки міжконтинентального типу DF-41, JL-2 і JL-3. Вони повинні стати "наріжним каменем" у стратегічному стримуванні Китаю проти США. Їх кількість, як пишуть у виданні, має стати такою, що змусить американську еліту здригнутися, якщо вона вирішить вступити у військову конфронтацію з Китаєм.

Регулювати розбіжності, які є між країнами, можна тільки шляхом нарощування ядерних сил.

"Ми повинні використовувати нашу силу, щоб тримати наслідки для Вашингтона на рівні таких, що вони не зможуть їх собі дозволити", — пише Ху Сицзінь.

Дунфен-41 або DF-41 — це китайська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Її дальність від 4 до 14 тисяч кілометрів. Потужність ядерного вибуху — до 10 кілотонн.

JL-2 — двоступенева твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Дальність 8-9 тисяч кілометрів. JL-3 її розвиток. Це балістична ракета третього покоління, максимальна дальність польоту якої перевищує 9000 км.

Нагадаємо, військові США випадково злили розташування бази ядерних боєприпасів у Нідерландах.

Зазначимо, що Великобританія планує збільшити кількість ядерних боєголовок на 40% через загрозу з боку Китаю і Росії.