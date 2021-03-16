Великобритания планирует увеличить количество ядерных боеголовок на 40%

Среди причин такого решения называется угроза со стороны Китая и России, а также планы страны стать "сверхдержавой мягкой силы".

Правительство Соединенного королевства планирует увеличить на 40% количество ядерного вооружения. Об этом сообщает The Guardian.

В издание попали правительственные документы, которые якобы подтверждают намерения Британии нарастить ядерный потенциал. На данный момент у британцев на вооружении находится 180 ядерных боеголовок — это максимально допустимое количество по нынешним договорам. Их количество хотят увеличить до 260 штук.

Документ, состоящий из 100 страниц, также содержит в себе такие акценты:

Россия — "активная угроза";

Китай — системный вызов;

Великобритания планирует ввести дополнительный режим санкций, который позволит не пускать подсанкционных лиц и финансы на территорию страны;

Британия должна стать "сверхдержавой мягкой силы".

Издание сообщает, что в документах также включено обязательство тратить до 0,7 национального дохода на помощь другим государствам, когда это будет позволить экономика. Также отмечается "реальная возможность" химической, биологической, радиологической и/или ядерной атаки к 2030 году.

По данным BBC, Великобритания меняет свою стратегию из-за усиливающегося Китая. Они будут углублять партнерство в Индо-тихоокеанском регионе, в том числе с Японией и Австралией.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что в новой доктрине может потребоваться наращивание ядерного потенциала страны, так как он является страховкой от глобальных угроз.

Сообщается, что средняя мощность ядерных боеголовок у британцев оценивается в 100 килотонн. Для сравнения, атомная бомба, сброшенная на Японию в конце Второй мировой войны была мощностью в 15 килотонн.

Наибольшее количество ядерных боеголовок находится у России — 7000, у США — 6500. У Китая количество боеголовок находится в районе 320.

Напомним, 1 января Великобритания завершила процесс выхода страны из ЕС. После этого страна активно разрабатывает свои позиции на мировой арене в качестве самостоятельного игрока.