Вот и все! Великобритания завершила Brexit и окончательно покинула Евросоюз

Не все члены британского правительства разделяют оптимизм Бориса Джонсона в части безболезненных последствий "развода" с Евросоюзом.

Великобритания через четыре с половиной года после референдума относительно членства в ЕС и последовавшего после этого процесса о выходе, получившего название Brexit, в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года официально покинула Европейский Союз, передает ВВС.

Новые правила экономических отношений в части путешествий, торговли, иммиграции и безопасности между Лондоном и Бельгией вступили в силу вместо внутренних договоров Евросоюза, и пока что на границе все относительно спокойно, а первые грузовики уже прошли таможенную проверку в Дувре и Дублине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что государство "получило свободу действий и возможность вести дела по-другому и лучше".

Однако не все разделяют его оптимизм в части безболезненных последствий "развода" с Евросоюзом. Представители ряда министерств предупредили, что после окончания праздников не удастся избежать затруднений и задержек на границе, пока бизнес адаптируется к новым требованиям.

Не в восторге от выхода Великобритании из ЕС и отец главы правительства. Стэнли Джонсон пытается получить гражданство Франции, чтобы сохранить связи с Евросоюзом после Brexit. Число британцев, уезжающих в ЕС, выросло в среднем до 73,6 тыс. в 2016–2018 годах. В период с 2008 по 2015 год было 56,8 тыс. в год. Число тех, кто получил гражданство стран ЕС, выросло в среднем на 500%, а гражданство ФРГ – на 2000%.

Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года. До настоящего времени длился переходный период, когда стороны договаривались о модели будущего сотрудничества. Все это время к Великобритании применялись правила ЕС, а ее государственные ведомства потратили более 4 млрд евро на подготовку к выходу из Евросоюза.

24 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС и Великобритания согласовали торговое соглашение, в рамках которого стороны будут сотрудничать после Brexit. Великобритания вернула себе контроль над границей, финансами, законодательством, торговлей, судебной системой и рыболовными водами. Это событие Борис Джонсон отметил красноречивым твитом с подписью "Сделка состоялась!".

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Среди прочего, Лондон добился того, что Европейский суд не будет иметь власти при разрешении споров, которые в будущем могут возникнуть у Великобритании и Евросоюза.

8 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали двустороннее соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Речь идет о документе, который заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.