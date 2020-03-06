Итоги Brexit. Британия подсчитала, во сколько обошлась подготовка к выходу из ЕС

Основные затраты пришлись на персонал, внешние консультации и рекламу

В Великобритании государственные ведомства потратили более 4 млрд евро на подготовку к выходу из Евросоюза. Об этом сообщает ВВС.

Так, Национальное финансово-ревизионное управление Великобритании (NAO) сообщило, что в эту сумму входят расходы на персонал, внешние консультации и рекламу. В казначействе сообщили, что правительство предоставило "все необходимые средства" для обеспечения готовности страны к выходу из ЕС.

Также отмечается, что озвученные цифры представляют собой "минимальные предполагаемый уровень расходов" из-за "ограничений" в данных, предоставляемых департаментами.

В отчете говорится, что более половины из 4,6 млрд евро получили Министерство внутренних дел, Министерство доходов и сборов, а также Департамент охраны окружающей среды.

Между 2016-2017 и 2019-2020 казначейство выделило более 6 млрд евро дополнительного финансирования на покрытие расходов Великобритании, покидающей Евросоюз.

Из денег на подготовку было потрачено более 1 млрд евро на персонал, его численность достигла своего пика в октябре 2019 года, когда над планирование Brexit работали 22 тыс. государственных служащих.

Реклама, создание новых системы и другие услуги стоили не менее 1,5 млрд евро. Сюда также входит правительственная кампания "Готовься к Brexit", на которую было выделено 52 млн евро.

Экспертизы и внешние консультации стоили стране 330 млн евро, а организации местного самоуправления получили 119 млн евро.

Правительственные ведомства также сообщили о потерях в размере 105 млн евро, связанных с Brexit.

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