Евросоюз окончательно ратифицировал соглашение с Великобританией о Brexit

Соглашение по Brexit вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени

Совет ЕС утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Соглашение по Brexit вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

"С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Он охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии / Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

24 января британский премьер-министр Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза.

В августе 2019 года госсекретарь МИД Андрей Заяц заявил, что Великобритания пока не готова вести диалог с Украиной по поводу безвиза.