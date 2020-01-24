Борис Джонсон подписал закон о Brexit

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января

Британский премьер-министр Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня я подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС 31 января, тем самым соблюдаю демократический мандат народа Великобритании", – написал Джонсон в соцсети.

"Этот акт возвещает о новой главе в нашей национальной истории", – добавил он.

Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января.

Как ранее сообщал Фокус:

Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза 31 января.