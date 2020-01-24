29 января Европарламент соберется для обсуждения соглашения и, как ожидается, его ратификации

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

Об этом политики написали в своих аккаунтах в Twitter.

"Чарльз Мишель и я только что подписали Соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что открывает путь к его ратификации Европейским парламентом", – сообщила в Twitter фон дер Ляйен.

"Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники", – написал Шарль Мишель в соцсети.

Он также добавил на французском языке, что с нетерпением ожидает возможности написать эту новую страницу.

29 января Европарламент соберется для обсуждения соглашения и, как ожидается, его ратификации. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме Урсула фон дер Ляйен заметила, что уже в начале января ЕС начнет переговоры с Великобританией относительно параметров будущего партнерства и экономического сотрудничества.

Великобритания должна выйти из ЕС после 31 января 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза 31 января.