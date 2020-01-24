Руководители ЕС подписали договор о выходе Великобритании из Евросоюза

2020-01-24 11:24:44

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29 января Европарламент соберется для обсуждения соглашения и, как ожидается, его ратификации

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

Об этом политики написали в своих аккаунтах в Twitter.

"Чарльз Мишель и я только что подписали Соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что открывает путь к его ратификации Европейским парламентом",  – сообщила в Twitter фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен, соглашение о Brexit

"Некоторые вещи неизбежно изменятся, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники", – написал Шарль Мишель в соцсети.

Он также добавил на французском языке, что с нетерпением ожидает возможности написать эту новую страницу.

Шарль Мишель , соглашение о Brexit

29 января Европарламент соберется для обсуждения соглашения и, как ожидается, его ратификации. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме Урсула фон дер Ляйен заметила, что уже в начале января ЕС начнет переговоры с Великобританией относительно параметров будущего партнерства и экономического сотрудничества.

Соглашение о Brexit

Великобритания должна выйти из ЕС после 31 января 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

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