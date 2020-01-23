Королева Елизавета одобрила законопроект о Brexit. Теперь документ подпишут в ЕС

Процесс ратификации Brexit должен закончиться 31 января

Законопроект о выходе Великобритании из ЕС вступил в силу – он получил королевское солгасие Елизаветы II.

Об этом в Twitter сообщил глава Палаты представителей Джейкоб Риз-Мог.

Теперь соглашение о выходе Британии из Евросоюза должна утвердить в ЕС.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сегодня уже заявил, что Брюссель подпишет документ завтра, 24 января.

Подпись под документом поставят президент ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель. Точное время подписания будет известно позже.

Процесс ратификации Brexit должен закончиться 31 января. Таким образом, Британия официально покинет ЕС уже в следующую пятницу.

После этого стороны приступят к урегулированию своих будущих отношений.

Как ранее сообщал Фокус:

Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза 31 января.