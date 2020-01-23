Королева Елизавета одобрила законопроект о Brexit. Теперь документ подпишут в ЕС

2020-01-23 17:45:09

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Процесс ратификации Brexit должен закончиться 31 января

Законопроект о выходе Великобритании из ЕС вступил в силу – он получил королевское солгасие Елизаветы II.

Об этом в Twitter сообщил глава Палаты представителей Джейкоб Риз-Мог.

Теперь соглашение о выходе Британии из Евросоюза должна утвердить в ЕС.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сегодня уже заявил, что Брюссель подпишет документ завтра, 24 января. 

Подпись под документом поставят президент ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель. Точное время подписания будет известно позже.

Процесс ратификации Brexit должен закончиться 31 января. Таким образом, Британия официально покинет ЕС уже в следующую пятницу.

После этого стороны приступят к урегулированию своих будущих отношений. 

Как ранее сообщал Фокус:

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