Борис Джонсон отказал Шотландии в повторном референдуме за независимость

По словам Бориса Джонсона, еще один референдум о независимости поспособствует продолжению политической стагнации, в которой оказалась Шотландия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости.

Об этом он сообщил в Twitter.

“Народ Шотландии убедительно проголосовал за сохранение единого Соединенного Королевства, и правительства Великобритании и Шотландии обязались уважать результаты. Давайте сделаем 2020 год годом роста и возможностей для всей Великобритании”, – сообщил Джонсон.

"Вы и ваш предшественник дали личное обещание, что референдум о независимости 2014 года был "единственным в этом поколении". Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы сохранить Соединенное Королевство", –написал премьер Великобритании в письме министру Шотландии Николе Стерджен.

По словам Бориса Джонсона, еще один референдум о независимости поспособствует продолжению политической стагнации, в которой оказалась Шотландия.

"Правительство Великобритании будет продолжать поддерживать демократическое решение шотландского народа. По этой причине я не могу одобрить запрос о передаче власти, который бы привел к проведению референдума о независимости", – подытожил Джонсон.

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