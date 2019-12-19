31 января Британия откажется от термина "Brexit", – СМИ

В этот же день будет закрыто Министерство по вопросам выхода Британии из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал чиновникам отказаться от термина "Brexit" после того, как страна покинет Европейский Союз, сообщает HuffPost UK со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

Британское правительство также перестанет называть торговое соглашение о свободной торговле между Британией и ЕС "соглашением".

"Как только мы покинем союз 31 января – все: соглашение будет считаться завершенным, и речь пойдет только о будущих отношениях", – сообщил источник.

Таким образом, Джонсон стремится показать, что процесс выхода остался позади, как он и обещал на выборах.

Также сообщается, что Министерство по вопросам выхода Британии из ЕС будет закрыто 31 января – в день, когда должен официально состояться Brexit.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов пожертвовать своим постом, если таковой будет цена за Brexit.