31 января Британия откажется от термина "Brexit", – СМИ
2019-12-19 20:36:03
В этот же день будет закрыто Министерство по вопросам выхода Британии из ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал чиновникам отказаться от термина "Brexit" после того, как страна покинет Европейский Союз, сообщает HuffPost UK со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.
Британское правительство также перестанет называть торговое соглашение о свободной торговле между Британией и ЕС "соглашением".
"Как только мы покинем союз 31 января – все: соглашение будет считаться завершенным, и речь пойдет только о будущих отношениях", – сообщил источник.
Таким образом, Джонсон стремится показать, что процесс выхода остался позади, как он и обещал на выборах.
Также сообщается, что Министерство по вопросам выхода Британии из ЕС будет закрыто 31 января – в день, когда должен официально состояться Brexit.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов пожертвовать своим постом, если таковой будет цена за Brexit.
- 29 октября Европейский Совет формально утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.