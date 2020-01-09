Палата общин Британии одобрила законопроект о Brexit

Лидер Национальной партии Шотландии (SNP ) Ян Блэкфорд заявил, что законопроект создал "конституционный кризис", который приблизит референдум о независимости Шотландии

Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза 31 января. Закон был принят 330 голосами против 231, сообщает The Independent.

13 января законопроект поступит в Палату лордов. Если там будут внесены поправки, законопроект будет вновь представлен на рассмотрение в Палате общин.

"Ни один неконсервативный депутат не проголосовал за законопроект, за него проголосовали 167 из 202 членов парламента от лейбористской партии, включая всех шесть претендентов на лидерство в партии, а также 45 депутатов шотландской национальной партии из 47 депутатов и все 11 либерал-демократов. Восемь депутатов DUP, которые возражали против планов премьер-министра по созданию таможенной границы в Ирландском море, не голосовали", – сообщает издание.

Лидер Национальной партии Шотландии (SNP )Ян Блэкфорд заявил, что законопроект создал "конституционный кризис", который приблизит референдум о независимости Шотландии и распаде ЕС.

"Ни при каких обстоятельствах мы не даем согласие на то, чтобы народ Шотландии и нашей страны был выведен из Европейского союза против нашей воли. Вчера шотландский парламент подавляющим большинством проголосовал за то, чтобы не дать свое согласие", – сказал Блэкфорд.

Как ранее сообщал Фокус:

Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.