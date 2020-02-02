Евросоюз поддержит вступление независимой Шотландии в ЕС, – Туск
2020-02-02 22:10:37
При этом Туск предупредил, что Шотландия не будет принята в Евросоюз автоматически
Экс-председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейский союз положительно настроен относительно вступления независимой Шотландии в ЕС.
Об этом сообщает ВВС.
На вопрос о перспективе вступления независимой Шотландии в ЕС Туск ответил: "Я хочу остановиться, чтобы не сказать что-либо слишком прямолинейно".
При этом Туск предупредил, что Шотландия не будет принята в Евросоюз автоматически.
Подчеркнув уровень поддержки в ЕС по вступлению в союз независимой Шотландии, он сказал: "Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе".
Туск также сказал, что "формальностей" и соглашений следует придерживаться.
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что слова Туска были "неевропейскими и довольно безответственными".
Как ранее сообщал Фокус:
- Великобритания официально вышла из состава Европейского союза. Brexit наступил в 23:00 по лондонскому времени 31 января.
- 30 января Совет ЕС утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки.
- 31 января британская делегация накануне Brexit покинула Европарламент, освободив места для новых делегатов из стран Европейского Союза и других стран, которые в будущем могут присоединиться к ЕС. 73 депутата покинули здание Европарламента с волынкой, чемоданами и зонтами.