31 января Великобритания покидает Европейский союз после трех с половиной лет дискуссий и политических потрясений. Некоторые собираются праздновать долгожданное завершение Brexit, другие будут протестовать. Но несмотря на крайний срок, политическое и экономическое будущее страны все еще остается неясным

Как Британия решила выйти из ЕС

Великобритания обсуждала плюсы и минусы своего членства в европейском сообществе наций почти с того момента, когда туда вступила (1973 год). Первый референдум о членстве страны в Европейском экономическом сообществе прошел в 1975 году. Тогда 67% проголосовавших поддержали членство в блоке.

В 2013 году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал провести национальный референдум о членстве в Европейском союзе, чтобы урегулировать этот вопрос раз и навсегда. Предлагалось всего два варианта – остаться или уйти, и Кэмерон был убежден в том, что большинство пожелает остаться. Но серьезно просчитался.

Когда британцы пришли на выборы 23 июня 2016 года, настроения общественности изменились из-за кризиса с беженцами, что сделало миграцию предметом обеспокоенности по всей Европе. В конце концов, за выход из ЕС проголосовали 52% избирателей.

Большинство проголосовавших в Англии и Уэльсе поддержали Brexit, особенно в сельских районах и небольших городах. Именно их голоса перевесили поддержку ЕС большинства жителей Лондона, Шотландии и Северной Ирландии. Молодое поколение британцев, преимущественно, голосовало против выхода из ЕС, а пожилые люди, наоборот, поддерживали Brexit.

После референдума в 2016 году британский парламент проголосовал за то, что в 2017 году Британия официально уведомит о выходе из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора Европейского союза, что запустило юридический процесс. Таким образом 29 марта 2019 года стало официальной датой выхода Британии из ЕС.

Когда стало ясно, что к назначенному времени парламент не примет соглашение о Brexit, предоставленное премьер-министром Терезой Мэй, ЕС согласился перенести дату выхода на 12 апреля. Но парламент снова не уложился в новый срок и Мэй пришлось просить Европу об отсрочке. В этот раз европейские лидеры настаивали на более продолжительном сроке и установили дату на 31 октября 2019 года.

Когда в июле 2019 года в должность премьера вступил Борис Джонсон, он поклялся вывести Великобританию из блока к сроку, несмотря на то, будет ли согласована сделка с ЕС или нет. Но оппозиционные парламентарии, включая "мятежников" из Консервативной партии, взяли контроль над процессом Brexit, и попытались заблокировать выход страны из блока без сделки.

Такой поворот заставил Джонсона снова просить об отсрочке. Европейские лидеры согласились продлить срок выхода на три месяца до 31 января.

Что произойдет в день Brexit

День выхода Великобритании из ЕС насыщен символическими мероприятиями. Так, в 23:00 (в 01.00 по Киеву) ожидается выступление премьер-министра Джонсона с речью о будущем Великобритании. Именно в это время страна официально выйдет из ЕС. Отметим, что Соединенное королевство станет первым государством, которые покинет Евросоюз с момента его образования.

Сегодняшний день премьер начал на севере Англии, где будет председательствовал на встрече с министрами своего кабинета, обсуждая "процветание и возможности" для региона, говорится в сообщении правительства.

В это же время, сторонники Brexit поведут митинг в Лондоне под названием "Leave Means Leave Rally". В рамках мероприятия ожидаются концерт и световое шоу в честь долгожданного Brexit. Развлекательная программа начнется в 21:00 и завершится в 23:15.

Памятник премьер-министру Великобритании Артуру Уэлсли Веллингтону в Глазго обзавелся новой шляпой в день Brexit. Фото: Twitter/@BBCScotlandNews.

Также 31 января на здания Даунинг-стрит будут проецироваться огромные часы обратного отсчета, чтобы отметить точное время выхода Великобритании из ЕС. Мероприятие организовало британское правительство, а вышеупомянутая улица находится в нескольких минутах ходьбы от здания парламента и совсем недалеко от Букингемского дворца.

Противники Brexit соберутся на южном берегу Лондона, чтобы протестовать против выхода из ЕС. Во время акции "Shine a Light Through the Darkness" (Сияй свет сквозь тьму, – ред.) участники зажгут фонари в знак предполагаемого ущерба, который Brexit может нанести Национальной службе здравоохранения Англии и правам работников. Подобные демонстрации также пройдут в Брайтоне и Борнмуте.

В день Brexit не будут звонить колокола на Биг-Бен, как хотел Джонсон, так как на ускорение реконструкции достопримечательности удалось собрать 350 тыс. долларов вместо необходимых 650 тыс. долларов.

Также полиция отказалась отменить комендантский час на использование фейерверков. Законодательство Великобритании гласит, что фейерверки не могут быт использованы с 23:00 до 07:00, за исключением 5 ноября (Ночь Гая Фокса, Ночь костров и Ночь фейерверков) и 31 декабря.

Лондон – больше не финансовая столица мира

Вести переговоры об условиях выхода Великобритании из Европейского союза было сложно, но переговоры об условиях будущих экономических отношений двух сторон могут быть еще сложнее, считают эксперты. Крайний срок для решения этих вопросов Великобритании с ЕС установлен на 31 декабря 2020 года.

Пока что Великобритания останется в едином рынке и в Таможенном союзе до конца года. На время переходного периода Британия не сможет отклоняться от европейских регламентов в экономике и должна будет придерживаться решений Европейского суда в Люксембурге. Соглашение о выходе из ЕС предусматривает санкции за любое "отступление или полумеры" для Великобритании.

Северная Ирландия юридически останется британской таможенной территорией, но фактически таможенная граница пройдет между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства.

С 1 февраля эффект от Brexit сильнее всего будет ощутим в политической сфере. Лондон потеряет голос в высших политических органах ЕС. С 1 февраля 2020 года на картах ЕС Великобританию будут обозначать серым или бежевым цветом, как в Евросоюзе отмечают "третьи страны". А британские флаги во всех учреждениях ЕС исчезнут.

Своих полномочий лишаются все 73 британских евродепутата. Их места в Европарламенте распределят среди оставшихся стран-членов ЕС.

Также Brexit уже привел к росту противоречий между центральными властями и региональным правительством в Шотландии. , которое возглавляет лидер сепаратистской Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен. По итогам ноябрьских парламентских выборов сепаратисткая Шотландская национальная партия победила в 48 из 59 округов в регионе. После этог ее лидер Никола Стерджен потребовала у Лондона разрешение провести новый референдум о независимости, однако уже получил отказ. Отметим, что, согласно данным последних соцопросов, 42% шотландцев хотят референдума о независимости, 50% выступают против, еще 8% затруднились ответить.



Тем временем эксперты не сомневаются о большом экономическом ущербе для Британии после Brexit. Результаты исследования Global Regulatory Outlook консалтинговой компании Duff&Phelps показывает, что Лондон потеряет свой статус финансовой столицы мира. По данным Института мировой экономики Петерсона (Вашингтон, США) потери Великобритании от Brexit варьируются от -1,2 до -4,5% ее ВВП — в том случае, если стране не удастся заключить торговое соглашение с ЕС и стороны вернутся к торговле по правилам Всемирной торговой организации. В противном случае, потери удастся сократить примерно вдвое.

На данный момент в стране проживает около 3,6 млн граждан ЕС, неизвестно, сколько выедут из Британии из-за Brexit, но оставшимся будет предложено пройти регистрацию и дальше пользоваться прежними правами. На время переходного периода никаких ограничений на беспрепятственное перемещение и трудоустройство между Соединенным королевством и Евросоюзом не предусмотрено.

В ходе перегоров по Brexit появлялись зловещие предупреждения о том, что рынок недвижимости Великобритании может рухнуть. В ноябре 2018 года Банк Англии опубликовал материал, где говорилось, что Brexit без сделки может привести к падению цен на жилье почти на 30%. Но согласование сделки между ЕС и Британие отодвинуло столь мрачные перспективы. Так, некоторые эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в 2020 году на 1-3%. Правда, что будет в более долгосрочной перспективе, пока не ясно.

Также не ожидается никаких отмен авиарейсов, поездов или автобусов. Ранее правительство предупреждало, что могут возникнуть проблемы с путешествиями в ЕС из-за неопределенности по сделке.

Но со следующего года британцам придется платить 7 евро за новый электронный пропуск в ЕС, как и гражданам других стран, которые не входят в союз. Паспорта жителей Соединенного королевста также изменят цвет с красного на синий, но их не нужно будет менять пока не истечет срок документа.

Европейская карта медстрахования еще будет работать в этом году, но ее дальнейшая судьба неизвестна. Пока правительство Британии обсуждает этот вопрос с ЕС.

Аналитики не берутся прогнозировать, укрепится ли фунт или упадет из-за Brexit. Британцам советуют перевести часть денег в евро, а часть оставить в фунтах.

С 2021 года, когда завершится переходной период, британские мобильные операторы могут начать взымать плату за роуминг за звонки в ЕС или из него в Британию.

Источники: Bloomberg, The Guardian, New York Times, BBC, Associated Press.