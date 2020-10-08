Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что речь идет о политическом сотрудничестве и свободной торговле между странами после Brexit.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали двустороннее соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что речь идет о документе, который заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit. Он назвал это соглашение историческим.

"Исторический момент: подписали соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы – западный и восточный – стали еще ближе", – отметил Кулеба.

Во время прямого включения в Facebook глава МИД сказал, что это первое соглашение, подписанное Великобританией после Brexit.

"Соглашение очень большое, очень толстое, огромное количество страниц, результат очень долгой, плодотворной работы, но созданы условия для того, чтобы действительно торговля между нашими странами развивалась и вышла на новый уровень", – рассказал министр.

Он также сообщил, что предложил британским коллегам идею запустить специальную программу технической помощи для Украины, которая научит малый и средний бизнес торговать с Британией, используя возможности, которые создает подписанное соглашение.

"Есть у Европы два фланга: есть западный фланг – это Великобритания, есть восточный фланг – это Украина, и сегодня эти фланги стали друг к другу еще ближе, а, значит, сегодня Европа стала сильнее", – сказал Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим британским коллегой Домиником Раабом, ходе которой предложил Британии присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.