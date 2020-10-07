По словам главы украинского МИД, Британия наиболее активно поддерживала Украину в борьбе с российской дезинформацией и продолжает делать это.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет возражать, если на ее территории появится военная база Великобритании. Об этом он заявил в интервью ВВС.

По словам министра, украинская сторона выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными.

Когда журналист сказал, что читателям издания понравились совместные украино-британские учения с элементами воздушного десантирования в Николаевской области, Кулеба отреагировал: "Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане".

Он также сказал, что Британия наиболее активно поддерживала Украину в борьбе с российской дезинформацией и продолжает делать это, несмотря на то, что Лондон не присутствует в переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Когда я был послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций, самое тесное взаимодействие по вопросам борьбы с российской дезинформацией у нас было именно с британскими партнерами. Не зря именно британские десантники десантировались. Все это результат очень кропотливой и плодотворной работы, который не зависит от того, присутствует ли Британия в нормандской формате", – сказал Кулеба.

Отметим, в этом году Великобритания выделила Украине 40 млн фунтов финансирования, в том числе 5 млн гуманитарной помощи, на проекты по поддержке практических шагов к миру, борьбе с гендерным насилием и продвижению экономических и управленческих реформ.