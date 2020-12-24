Британии и ЕС наконец удалось прийти к соглашению по Brexit

Великобритания вернула себе контроль над границей, финансами, законодательством, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.

Европейский Союз и Великобритания согласовали торговое соглашение, в рамках которого стороны будут сотрудничать после Brexit. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"За эту сделку шла борьба. Теперь у нас есть справедливое и сбалансированное соглашение с Великобританией. Оно защитит интересы стран ЕС и обеспечит здоровую конкуренцию", – написала фон дер Ляйен.

"Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку", – заявила она журналистам..

"Сделка состоялась", – написал в свою очередь в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как пишет BBC, в рамках соглашения Великобритания вернула себе контроль над границей, финансами, законодательством, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.

По словам источника Reuters, Лондон добился того, что Европейский суд не будет иметь власти при разрешении споров, которые в будущем могут возникнуть у Великобритании и Евросоюза. Для британской стороны, отмечает издание, это было принципиальным моментом.

В совместном заявлении ЕС и Великобритании подчеркивается, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".

Теперь у двух сторон есть неделя, чтобы формально одобрить сделку в Лондоне и Брюсселе.

Напомним, Великобритания вышла из ЕС 31 января. До настоящего времени длился переходный период, когда стороны договаривались о модели будущего сотрудничества. Все это время к Великобритании применялись правила ЕС.