Отец премьер-министра Великобритании после Brexit попросил гражданство Франции

Джонсон-старший заявил, что навсегда останется европейцем.

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсон пытается получить гражданство Франции, чтобы сохранить связи с Евросоюзом после Brexit.

Об этом сообщает Daily Mail.

Во Франции у Стэнли Джонсона родилась мать.

"Если я правильно понимаю, я – француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, как и ее дед. Так что для меня это означает вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует", – заявил Джонсон-старший.

Он также сказал, что навсегда останется европейцем.

"Я всегда буду европейцем, это вне всяких сомнений. Никто не может сказать британцам, что они не европейцы. Сохранить связи с ЕС – очень важно", – сказал Джонсон-старший.

Стэнли Джонсон, которому сейчас 80 лет, был членом Европарламента. Он был одним из первых британских государственных служащих в Брюсселе как член Европарламента и работал в Еврокомиссии. На референдуме 2016 года, он голосовал за то, чтобы Великобритания осталась в Евросоюзе.

Напомним, Европейский Союз и Великобритания согласовали торговое соглашение, в рамках которого стороны будут сотрудничать после Brexit. Великобритания вышла из ЕС 31 января 2020 года.