Великобританія планує збільшити кількість ядерних боєголовок на 40%

Серед причин такого рішення називається загроза з боку Китаю та Росії, а також плани країни стати "наддержавою м'якої сили".

Уряд Сполученого королівства планує збільшити на 40% кількість ядерного озброєння. Про це повідомляє The Guardian.

До видання потрапили урядові документи, які нібито підтверджують наміри Британії наростити ядерний потенціал. Наразі в британців на озброєнні перебуває 180 ядерних боєголовок — це максимально допустима кількість за нинішніми договорами. Їх кількість хочуть збільшити до 260 штук.

Документ, що складається зі 100 сторінок, також містить в собі такі акценти:

Росія — "активна загроза";

Китай — системний виклик;

Великобританія планує ввести додатковий режим санкцій, який дозволить не пускати підсанкційних осіб і фінанси на територію країни;

Британія повинна стати "наддержавою м'якої сили".

Видання повідомляє, що в документах також є зобов'язання витрачати до 0,7 національного доходу на допомогу іншим державам, коли це дозволить економіка. Також зазначається "реальна можливість" хімічної, біологічної, радіологічної та/або ядерної атаки до 2030 року.

За даними BBC, Великобританія змінює свою стратегію через посилення Китаю. Вони поглиблюватимуть партнерство в Індо-тихоокеанському регіоні, зокрема з Японією та Австралією.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що в новій доктрині може знадобитися нарощування ядерного потенціалу країни, оскільки він є страхуванням від глобальних загроз.

Повідомляється, що середня потужність ядерних боєголовок у британців оцінюється в 100 кілотонн. Для порівняння, атомна бомба, скинута на Японію наприкінці Другої світової війни була потужністю 15 кілотонн.

Найбільша кількість ядерних боєголовок знаходиться у Росії — 7 000, у США — 6 500. У Китаї знаходиться приблизно 320 боєголовок.

Нагадаємо, 1 січня Великобританія завершила процес виходу країни з ЄС. Після цього країна активно розробляє свої позиції на світовій арені як самостійного гравця.