Иран в октябре получит достаточно материала, чтобы создать ядерную боеголовку - СМИ

Страна еще никогда не была близка к созданию своего боезаряда со времен заключения ядерной сделки с США в 2015 году.

Иран приблизительно через месяц получит достаточное количество ресурсов, чтобы изготовить одну ядерную боеголовку. Этому способствовал выход США из ядерной сделки в 2018 году. Об этом со ссылкой на отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило издание The New York Times.

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По мнению журналистов, этот факт может подтолкнуть Штаты к восстановлению ядерного соглашения с Ираном. Эксперты, на которых ссылается газета, утверждают, что за последние несколько месяцев Иран вплотную приблизился к созданию боеголовки благодаря накоплению достаточного объема обогащенного урана.

"Тегеран получил возможность произвести топливо, необходимое для одной ядерной боеголовки в течение месяца или около того. Федеральные чиновники, которые знакомы с секретными оценками ситуации, (считают), что на это у Ирана уйдет несколько месяцев", — говорится в публикации.

Также эксперты отмечают, что на создание технологии доставки такого заряда при помощи ракеты уйдет еще какое-то время.

Издание добавило, что Иран еще никогда не был так близок к созданию боеголовки со времен заключения при бывшем президенте США Бараке Обаме ядерной сделки в 2015 году.

Напомним, в августе этого года журналисты сообщали, что Иран достиг возможности обогащать уран 60%, в то время как для создания ядерной бомбы степень обогащения должна достигать 90%.

Тем временем в Китае заговорили о возможности ядерной гонки с США. По мнению государственной газеты КНР, урегулировать разногласия, которые есть между государствами, можно только путем наращивания ядерных сил.