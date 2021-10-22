Ізраїль виділив $1,5 млрд з бюджету на можливий удар по Ірану (фото)

За інформацією NYT, вже в цьому місяці в Ірану буде достатня кількість збагаченого урану для створення ядерної зброї. Прем'єр-міністр Ізраїлю стверджує, що вони не можуть дозволити цьому статися.

Ізраїль ухвалив бюджет, в якому 5 млрд шекелів (1,5 млрд доларів) виділять на військову підготовку проти Ірану. Військові планують діяти проти ядерної програми Ірану. Про це повідомляє The Times of Israel.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

В 1,5 млрд доларів входять витрати на літаки, розвіддрони, а також унікальне озброєння, яке знадобиться для атаки на сильно укріплені підземні об'єкти. При цьому витік інформації про ухвалення бюджету стався після того, як ВПС США відрапортували про випробування авіабомби GBU-72 для знищення бункерів.

На озброєнні Ізраїлю знаходяться авіабомби GBU-28, які використовувалися двічі в операціях у "Буря в пустелі" в 1991 році й "Іракська свобода" в 2003 році.

[ + – ] Скидання бомби GBU-28 зі стелс-бомбардувальника В-2

Повідомляється, що начальник штабу ЦАГАЛ Авів Кохаві заявив, що Ізраїль значно прискорив підготовку до протидії ядерній програмі Ірану.

"Це дуже складна робота, в якій набагато більше розвідки, набагато більше оперативних можливостей, набагато більше озброєння. Ми працюємо над усіма цими речами", — заявив Кохаві.

[ + – ] Авів Кохаві Фото: Вiкiпедiя

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет також стверджує, що ядерна програма Ірану стала переломним моментом. Ізраїль не може дозволити отримати Ірану ядерну зброю.

Нагадаємо, для відновлення переговорів зі США щодо ядерної угоди потрібно розморозити $10 млрд їхніх активів. За інформацією NYT Іран уже в жовтні отримає достатньо матеріалу для створення ядерної боєголовки.