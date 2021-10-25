ВПС Ізраїлю посилять підготовку зі знищення ядерних об'єктів Ірану

Для реалізації плану, на який виділили 5 млрд шекелів, авіації доведеться шукати способи знищення іранських позицій під землею.

ВПС Ізраїлю почнуть посилені тренування з нанесення ударів по ядерних об'єктах Ірану з 2022 року, передбачивши фінансування і оновивши графік підготовки для цієї місії. Про це пише видання The Times of Israel.

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Журналісти нагадують, що у 2015 році Ізраїль відсунув питання про військовий удар по іранській ядерній програмі на другий план, дозволивши ЦАХАЛу інвестувати ресурси в інші сфери. Але після виходу США з ядерної угоди у 2018 році і наступних порушень Іраном угоди це питання набуло нового значення для влади Ізраїлю.

Минулого тижня уряд країни виділив 5 млрд шекелів (близько $1,5 млрд) на реалізацію планів щодо можливого знищення ядерних іранських об'єктів.

Крім того, що ізраїльським ВПС доведеться шукати способи нанесення ударів по іранським об'єктам, які знаходяться глибоко під землею, що вимагає застосування спеціальних боєприпасів і тактики, для нанесення подібних атак військовим Ізраїлю доведеться мати справу з модернізованими іранськими засобами ППО. Крім цього, в стратегії прописано, що ЦАХАЛ повинен підготуватися до очікуваного контрудару з боку Ірану і його союзників у всьому регіоні.

План ВПС Ізраїлю поки знаходиться на стадії чернетки, а підготовка з нанесення ударів стала головним пріоритетом для ізраїльських ВПС, через що командуванню довелося скоригувати графік підготовки льотчиків.

Раніше Фокус повідомляв, що літак Ізраїлю обстріляли в Сирії. Військові Ірану застосували систему ППО для знищення ізраїльського літака, що виконував бойове завдання в Сирії. Бойові одиниці ВПС Ізраїлю вдало повернулися на базу після обстрілу з боку Ірану.

Також Фокус розповідав, що Ізраїль виділив $1,5 млрд для підготовки удару по Ірану. Бійці ВПС Ізраїлю будуть відточувати удари по ядерним іранським об'єктам, а в бюджет програми включили витрати на сучасне озброєння, яке знадобиться для знищення підземних локацій.