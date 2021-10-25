Військові Ірану обстріляли ізраїльський літак з системи ППО

Бойові одиниці ВПС Ізраїлю повернулися на базу неушкодженими. ЦАХАЛ не уточнює, коли саме стався інцидент з ізраїльським літаком в Сирії.

Військові Ірану намагалися збити літак ВПС Ізраїлю під час виконання бойового завдання в Сирії. Про це повідомляє військовий аналітик Ігаль Левін з посиланням на державне ізраїльське радіо.

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У процесі прямого бойового зіткнення була застосована іранська система ППО.

Військовим Ірану в Сирії не вдалося збити ракетами літак Ізраїлю і всі бойові одиниці ВПС країни повернулися на базу після виконання завдання.

Джерела журналістів у Міноборони Ізраїлю не уточнюють, коли саме стався інцидент з літаком Ізраїлю в Сирії, і запевняють, що обстріл літака був "під час однієї з операцій ВПС ЦАХАЛа, які проводилися останні два роки в Сирії".

Видання Деталі повідомляє, що спершу з'явилася інформація, що літак ВПС Ізраїлю у відповідь на застосування ППО Ірану знищив ворожу батарею.

Раніше Фокус повідомляв, що Ізраїль виділив $1,5 млрд з бюджету на можливий удар по Ірану. У зазначену суму, виділену на боротьбу з Іранської Республікою, входять витрати на літаки, розвідувальні безпілотники, а також унікальне озброєння, яке знадобиться для атаки на сильно укріплені підземні об'єкти.

Також Фокус розповідав, що Росія посилила авіаудари по Сирії. Російські літаки посилили удари по селах навколо міста Афрін, які знаходяться під контролем повстанців, напередодні зустрічі Путіна з Ердоганом, і в результаті останнього авіаудару загинуло 5 бійців з підтримуваного Туреччиною угруповання.