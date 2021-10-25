Военные Ирана обстреляли израильский самолет из системы ПВО

Боевые единицы ВВС Израиля вернулись на базу неповрежденными. ЦАХАЛ не уточняет, когда именно произошел инцидент с израильским самолетом в Сирии.

Военные Ирана пытались сбить самолет ВВС Израиля во время выполнения боевого задания в Сирии. Об этом сообщает военный аналитик Игаль Левин со ссылкой на государственное израильское радио.

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В ходе прямого боевого столкновения была применена иранская система ПВО.

Военным Ирана в Сирии не удалось сбить ракетами самолет Израиля и все боевые единицы ВВС страны вернулись на базу после выполнения задания.

Источники журналистов в Минобороны Израиля не уточняют, когда именно произошел инцидент с самолетом Израиля в Сирии, и заверяют, что обстрел самолета был "во время одной из операций ВВС ЦАХАЛа, которые проводились в последние два года в Сирии".

Издание Детали сообщает, что сперва появилась информация, что самолет ВВС Израиля в ответ на применение ПВО Ирана уничтожил вражескую батарею.

Ранее Фокус сообщал, что Израиль выделил $1,5 млрд из бюджета на возможный удар по Ирану. В указанную сумму, выделенную на борьбу с Иранской Республикой, входят расходы на самолеты, разведывательные беспилотники, а также уникальное вооружение, которое понадобится для атаки на сильно укрепленные подземные объекты.

Также Фокус рассказывал, что Россия усилила авиаудары по Сирии. Российские самолеты усилили удары по деревням вокруг города Африн, которые находятся под контролем повстанцев, накануне встречи Путина с Эрдоганом, и в результате последнего авиаудара погибло 5 бойцов из поддерживаемой Турцией группировки.