Ізраїль завдав ракетного удару по околицям Дамаска в Сирії, — SANA

Незважаючи на зусилля ППО, ракети вразили цілі у передмісті столиці, а двоє солдатів отримали поранення.

Вранці 30 жовтня Сирія відбила ракетний удар Ізраїлю околицями Дамаска. Про це повідомило сирійське державне інформаційне агентство SANA.

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Згідно з інформацією від військового джерела, ізраїльські війська запустили кілька ракет за цілями в районі Дамаска з північної частини "окупованої території Палестини" (ймовірно, йдеться про Західний берег річки Йордан — Фокус). Сирійська система протиповітряної оборони збили кілька з них, проте в результаті атаки поранено двох солдатів, а також завдано "матеріальних збитків".

За даними видання Haaretz, удари були завдані ракетами типу "земля-земля", а не винищувачами. Джерела стверджують, що метою була партія зброї, яка прямувала до Лівану та призначалася шиїтському угрупованню "Хезболла".

Редактор Times of Israel Еммануель Фабіан опублікував у Twitter фотографії від очевидців, на яких знято наслідки ракетного обстрілу — над кількома точками за межами міста піднявся густий дим. Журналіст звернув увагу, що вдень ракетні удари відбуваються вкрай рідко, тим більше у суботу, вихідний день.

"Мешканці зафіксували дим у кількох гарячих точках. За місцевими повідомленнями, це атака із застосуванням ракет, запущених із території Ізраїлю", — написав у Twitter журналіст Haaretz Джек Хурі.

Haaretz також пише, що за час громадянської війни в Сирії Ізраїль завдав сотні авіаударів по країні, націлюючись на ймовірні поставки зброї угрупованню "Хезболла", яке веде бойові дії разом із сирійською армією за підтримки Ірану. У понеділок з'явилася інформація, що ізраїльські ракети вразили цілі, пов'язані з "Хезболлою", на околиці міста Аль-Баас, а також по інших точках на півдні Сирії. За даними джерел, об'єкти були також пов'язані із зусиллями угруповання щодо створення фронту вздовж кордону поряд із Голанськими висотами, щоб атакувати Ізраїль.

Раніше писали, що армія Ірану обстріляла із системи ППО ізраїльський військовий літак, який виконував бойове завдання у Сирії. Усі бойові одиниці військово-повітряних сил залишилися неушкодженими та благополучно повернулися на базу.

Повідомляли також, що ВПС Ізраїлю посилять підготовку щодо знищення ядерних об'єктів Ірану. На цю програму уряд виділив 5 мільярдів шекелів. Передбачається, що ізраїльська авіація вчитиметься знищувати іранські позиції під землею.