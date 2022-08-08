Вслед за США. В РФ разрабатывают дрон-дирижабль на солнечных батареях: зачем он нужен

По словам создатаелей, аппарат способен разгоняться до 130 км/ч, оснащен тепловизором и эхолокаторами для полета в суровых условиях.

В Московском авиационном институте (МАИ) разработали беспилотный дирижабль "Экодисолар", заряжающийся в полете при помощи солнечных батарей. Об этом проекте сообщило российской агенство "ТАСС", ссылаясь на Платформу Национальной технологической инициативы.

Аэромобильный аппарат состоит из двух полусфер из эластичных газонепроницаемых материалов, которые скреплены композитным обручем. Заполненные гелием и водородом, они поднимают и удерживают транспорт в воздухе, благодаря чему экономится топливо или электричество, используемое обычными дронами.

По словам пресс-службы, российские ученые разрабатывают уникальную гибридную силовую установку для воздушных полетов. В отличии от других дирижаблей, он получит гироскопическую систему стабилизации, которая позволит перемещаться со скоростью до 130 км/ч. Беспилотник также оборудуют тепловизорами и акустическими датчиками зондирования и эхолокации для полетов в сложных погодных условиях.

Как утверждает руководитель проекта Леонид Поняев, операторы смогут получать изображение в реальном времени при помощи "различных средств связи", а также использовать целый рой дирижаблей. Их предлагают использовать для спасения людей и поисковых работы в Арктике или других суровых районах РФ со сложным рельефом. Разработчики представили дирижабли на мероприятии "Архипелаг 2022" в июле, а теперь ищут инвесторов.

Ранее писали, что армия США намерена следить за РФ с помощью дирижаблей вместо спутников и самолетов. Инженеры под руководством Минобороны разрабатывают аэростаты с бортовым искусственным интеллектом, способные предсказывать направление ветра, собирать разведданные и следить за гиперзвуковым оружием РФ и Китая. На этот проект уже потратили почти $4 млрд и могут выделить еще больше.

В прошлом году Израиль заявил о запуске аэростата-разведчика HAAS для поиска воздушных угроз. Его особенностью станет мощный радар, который должен улучшить работу израильской противо-воздушной обороны.