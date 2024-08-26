БПЛА-дирижабль на солнечных батареях может работать месяцами: как его будут использовать

Американский дирижабль Sceye HAPS может подниматься на высоту до 19 812 м, зависая в воздухе на заданной высоте и по определенным GPS-координатам.

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В США испытывают беспилотный дирижабль Sceye HAPS от аэрокосмической компании Sceye, способный заряжаться от солнечных батарей. Об этом пишет портал New Atlas.

Sceye HAPS – это беспилотник длинной 65 м, заполненный гелием и предназначенный для вертикального запуска и последующего подъема на высоту от 18 288 до 19 812 м. БПЛА может зависать в воздухе на заданной высоте и по определенным GPS-координатам, получая энергию от солнечных элементов на основе селенида галлия и арсенида галлия, которые интегрированы в его покрытия из серебряной фольги.

Сообщается, что Sceye HAPS можно использовать для предоставления широкополосного интернета в малообеспеченных регионах, мониторинга климата и окружающей среды, а также отслеживание лесных пожаров и прочих стихийных бедствий. Так, штат Нью-Мексико намерен использовать дирижабль, чтобы обеспечить интернетом местный народ навахо. Кроме того, БПЛА привлечен к пятилетнему исследованию Агентства по охране окружающей среды США, направленного на отслеживание и измерение выбросов метана. Ожидается, что он сможет находиться в воздухе по несколько месяцев с перерывами на обслуживание.

Sceye HAPS Фото: Sceye

В ходе недавнего испытания Sceye HAPS смог зарядить свои солнечные батареи в течение дня, а затем использовать накопленную энергию, чтобы находиться в воздухе целую ночь. Дрон-дирижабль взлетел 15 августа в 7:36 и приземлился на следующий день в 12:21. В ходе тестирования он достиг высоты 18 593 м.

"Полет стал важной демонстрацией производительности и устойчивости нашей платформы. Я с нетерпением жду возможности увидеть рост и масштабирование возможностей с каждым последующим полетом", — заявил руководитель полетной миссии Стефани Луонго.

Всего Sceye HAPS совершил 20 испытательных полетов. Начать коммерческую эксплуатацию беспилотного дирижабля планируют в 2025 году.

Испытания Sceye HAPS

Напомним, в РФ заявили о намерении защитить военные объекты от ударов украинских БПЛА с помощью дирижаблей. По словам россиян, стая дирижаблей будет подниматься в небо и растягивать сетку, которая, как надеются, задержит беспилотник со взрывчаткой.

В свою очередь Украина уже использует недорогие аэростатные технологии в сочетании с современной электроникой в войне против Российской Федерации, в частности с целью сбора информации для беспилотников дальнего радиуса действия.