Несет 200 кг взрывчатки: в РФ заявили о создании БПЛА дальностью 1000 км (фото)

Российский научно-производственный центр "Беспилотные авиационные системы" (НПЦ БАС) сообщил о разработке беспилотного летательного аппарата, способного преодолевать 1000 километров.

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Об этом пишет российское издания "Известия".

Сообщается, что новый дрон получил поршневой двигатель мощностью 100 лошадиных сил и сможет летать на расстояние до 1000 км со скоростью 150–180 км/ч. При этом аппарат способен нести 200 кг полезной нагрузки. Длина фюзеляжа составляет около 6 м, а размах крыльев — около 10 м.

Прототип российского БПЛА большой дальности Фото: Известия

Среди заявленных возможностей БПЛА — наблюдение и мониторинг, передача информации в режиме реального времени оператору, автоматический взлет и посадка, следование по маршруту и возможность парашютирования грузового контейнера.

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Изначально аппарат создавался для транспортировки грузов. При этом в РФ не исключают, что в будущем БПЛА будет использоваться в войне как военно-транспортный дрон или беспилотник-бомбардировщик.

"Недавно сбитые в Подмосковье беспилотники несли по 60 кг взрывчатки. Наша машина может поднять 200 кг — она в разы мощнее. Важно и то, что наша машина — не одноразовый камикадзе. Она может долететь до цели, сбросить груз и вернуться", — утверждает российский военный эксперт Василий Дандыкин.

Разработчики намерены поднять новый БПЛА в воздух в августе-сентябре 2025 года и начать программу летных испытаний.

Напомним, Силы обороны Украины уже используют тяжелые беспилотные ударные комплексы на базе гражданского самолета — Project Cessna. Эти аппараты могут нести 250-килограмовые бомбы и поражать цели в глубоком тылу России.

Также сообщалось, что ужгородская команда инженеров "Рій" представила свой первый 15-дюймовый дрон "Горгона", который может сбросить до 5 кг взрывчатки на большом расстоянии и вернуться.