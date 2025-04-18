Несе 200 кг вибухівки: у РФ заявили про створення БПЛА дальністю 1000 км (фото)

Російський науково-виробничий центр "Безпілотні авіаційні системи" (НВЦ БАС) повідомив про розробку безпілотного літального апарату, здатного долати 1000 кілометрів.

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Про це пише російське видання "Известия".

Повідомляється, що новий дрон отримав поршневий двигун потужністю 100 кінських сил і зможе літати на відстань до 1000 км зі швидкістю 150-180 км/год. При цьому апарат здатний нести 200 кг корисного навантаження. Довжина фюзеляжу становить близько 6 м, а розмах крил — близько 10 м.

Прототип російського БПЛА великої дальності Фото: Известия

Серед заявлених можливостей БПЛА — спостереження і моніторинг, передача інформації в режимі реального часу оператору, автоматичний зліт і посадка, проходження за маршрутом і можливість парашутування вантажного контейнера.

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Спочатку апарат створювався для транспортування вантажів. Водночас у РФ не виключають, що в майбутньому БПЛА використовуватимуть у війні як військово-транспортний дрон або безпілотник-бомбардувальник.

"Нещодавно збиті в Підмосков'ї безпілотники несли по 60 кг вибухівки. Наша машина може підняти 200 кг — вона в рази потужніша. Важливо й те, що наша машина — не одноразовий камікадзе. Вона може долетіти до цілі, скинути вантаж і повернутися", — стверджує російський військовий експерт Василь Дандикін.

Розробники мають намір підняти новий БПЛА в повітря в серпні-вересні 2025 року і почати програму льотних випробувань.

Нагадаємо, Сили оборони України вже використовують важкі безпілотні ударні комплекси на базі цивільного літака — Project Cessna. Ці апарати можуть нести 250-кілограмові бомби і вражати цілі в глибокому тилу Росії.

Також повідомлялося, що ужгородська команда інженерів "Рій" презентувала свій перший 15-дюймовий дрон "Горгона", який може скинути до 5 кг вибухівки на великій відстані і повернутися.