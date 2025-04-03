Підірве важку техніку РФ: для ЗСУ створили потужний дрон-бомбер "Горгона" (фото)
Ужгородська команда інженерів "Рій" презентувала свій перший 15-дюймовий дрон "Горгона", який може скинути до 5 кілограмів вибухівки на великій відстані і повернутися.
Про новий безпілотник розповів керівник проєкту "Рій" Володимир Суран в інтерв'ю порталу "Укрінформ".
Дрон "Горгона" може руйнувати ворожі бліндажі, бити по місцях скупчення живої сили і техніки, а також вражати важке озброєння ЗС РФ. Для цієї моделі було розроблено спеціальні програми управління.
Апарат отримав потужну батарею та цифрову камеру. Керівник проєкту зазначив, що сучасні бомбери, як правило, працюють на цифровому управлінні. Подібні БПЛА здатні багато разів літати і повертатися, а зльоти і приземлення непомітні для противника, оскільки сигнал закодований.
"Такі дрони москалі можуть зафіксувати тільки візуально, але зазвичай це вже їм не допоможе, — сказав Володимир Суран.
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