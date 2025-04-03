Підірве важку техніку РФ: для ЗСУ створили потужний дрон-бомбер "Горгона" (фото)

Ужгородська команда інженерів "Рій" презентувала свій перший 15-дюймовий дрон "Горгона", який може скинути до 5 кілограмів вибухівки на великій відстані і повернутися.

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Про новий безпілотник розповів керівник проєкту "Рій" Володимир Суран в інтерв'ю порталу "Укрінформ".

Дрон "Горгона" може руйнувати ворожі бліндажі, бити по місцях скупчення живої сили і техніки, а також вражати важке озброєння ЗС РФ. Для цієї моделі було розроблено спеціальні програми управління.

Дрон "Горгона" Фото: Укрінформ

Апарат отримав потужну батарею та цифрову камеру. Керівник проєкту зазначив, що сучасні бомбери, як правило, працюють на цифровому управлінні. Подібні БПЛА здатні багато разів літати і повертатися, а зльоти і приземлення непомітні для противника, оскільки сигнал закодований.

"Такі дрони москалі можуть зафіксувати тільки візуально, але зазвичай це вже їм не допоможе, — сказав Володимир Суран.

Дрон "Горгона" Фото: Укрінформ

Нагадаємо, оборонний кластер Brave1 уперше провів в Україні випробування оптоволоконних FPV-дронів із дальністю понад 20 кілометрів, повністю невразливих до дії засобів РЕБ.

Також повідомлялося, що Сили оборони України активно застосовують на фронті бойовий модуль Wolly з дистанційним управлінням і ШІ, на який встановлюється кулемет ПКТ калібром 7.62 мм.