Знищує ЗС РФ на відстані 900 метрів: як працює бойовий модуль Wolly з ШІ

Сили оборони України активно застосовують на фронті бойовий модуль Wolly з дистанційним управлінням і штучним інтелектом (ШІ), на який встановлюють кулемет ПКТ калібром 7.62 мм.

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Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони України.

Озброєння Wolly призначене для ураження неброньованої техніки та живої сили. Комплекс може автономно працювати до 130 годин і важить лише 30 кілограмів, завдяки чому одна доросла людина може транспортувати його самотужки.

За допомогою ШІ бойовий модуль автоматично розпізнає живу силу і техніку ворога. Виявляючи ціль, він захоплює і супроводжує її, а також обчислює балістику для відкриття вогню.

Система вже кодифікована і закуповується для потреб ЗСУ. Українські військові застосовують її в реальних бойових умовах, як самостійно, так і в інтеграції з різними наземними безпілотниками. Є підтверджені випадки ураження живої сили противника на відстані понад 900 метрів.

У Міноборони зазначили, що бойовий модуль Wolly можна використовувати на опорних пунктах підрозділів, блокпостах, пунктах спостереження і вогневих позиціях не тільки для ведення вогню, а й для дистанційного спостереження за полем бою. При цьому оператор керує системою з планшета на безпечній відстані.

Нагадаємо, наземний роботизований комплекс Ardal від української компанії BUREVII евакуював трьох поранених бійців, яких не вдавалося забрати із сірої зони іншими способами.

Також повідомлялося, що військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України збили рідкісний російський дрон Альбатрос М5, який обладнаний нейромережею.