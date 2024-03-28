Защитит украинцев и выкосит россиян: как работает новый боевой модуль Wolly с ИИ (видео)

Система позволяет бойцу управлять пулеметом, находясь в укрытии на расстоянии 100 метров. Он работает автономно до 130 часов, а "умная" система позволяет лучше попадать.

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Украинский производитель ООО "ДевДроид" представил портативный дистанционно управляемый боевой пулеметный модуль Wolly, который военные уже испытали в боевых условиях. С его характеристиками компания знакомит на собственном канале в YouTube.

В описании говорится, что модуль Wolly предназначен для поражения небронированных и незащищенных целей — техники и живой силы. Также он может вести наблюдение за полем боя. Боевой модуль предназначен для установки на опорных пунктах, блокпостах, пунктах наблюдения, огневых позициях, также его легко транспортировать.

Wolly вооружен пулеметом калибра 7.62 мм, способным поражать цели на расстоянии до 1000 метров. При этом оператор пулемета может находиться в безопасном месте на расстоянии до 100 м и не подвергать угрозе собственную жизнь. Управляется модуль с помощью планшета и геймпада.

Wolly автоматически осуществляет баллистический расчет выстрелов, что повышает точность на большой дистанции. Он способен автономно работать до 130 часов. Вес устройства всего в 30 кг позволяет легко транспортировать его и быстро устанавливать на другой позиции. Пулеметный модуль установлен на треногу, которая позволяет ставить его на поверхности.

На официальном сайте производителя отмечается, что Wolly создан с учетом опыта использования боевого модуля ТГП. По сравнению с ним новинка имеет уменьшенный вес, который позволяет транспортировать модуль одному человеку.

В качестве возможного сценария использования компания предлагает установить модуль в окопе, а кабель управления провести в блиндаж. Также компания говорит об интеграции устройства с искусственным интеллектом, который повышает эффективность и скорость стрельбы.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ используют пулеметную турель "ШаБля". Пулемет калибра 7,62 мм, установленный на колесную беспилотную платформу "Рысь", может бороться с пехотой, бронетехникой и с мелкими беспилотниками. "ШаБля" — это дистанционно управляемый боевой модуль украинского производства. Турель тоже действует дистанционно с помощью пульта управления, что позволяет вести бой на расстоянии и сохранять жизнь защитников.