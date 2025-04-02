Місяць були в оточенні: як український робот врятував трьох поранених (фото, відео)

Наземний роботизований комплекс Ardal від української компанії BUREVII евакуював трьох поранених бійців, яких не вдавалося забрати із сірої зони іншими способами.

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Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що наземний дрон Ardal подолав понад 17 кілометрів під обстрілами мінометів і артилерії.

Підготовка до операції

За словами міністра, місія проходила на одній із найгарячіших ділянок фронту, де постійно літають безпілотники ЗС РФ, які наводять артилерію. У плануванні брали участь військовослужбовці 92 ОШБр, 154 ОМБр, а також розробники робота.

До операції залучили понад 50 осіб, засоби РЕБ і РЕР, аеророзвідку, а також БПЛА-бомбери, які відволікали увагу ворога. За підсумком поранених вдалося евакуювати, а наземний дрон Ardal залишився неушкодженим.

Федоров також заявив про плани перевести всі логістичні завдання на роботизовані комплекси, щоб зберегти життя військових.

Нагадаємо, оборонний кластер Brave1 уперше провів в Україні випробування оптоволоконних FPV-дронів із дальністю понад 20 кілометрів, повністю невразливих до дії засобів РЕБ.

Крім того, українські інженери розробили ударний FPV-дрон із вбудованою системою радіопеленгації для атаки ворожих систем, що випромінюють сигнали.