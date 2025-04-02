Устроят засаду, но есть проблемы: ВСУ испытали наземные дроны на оптоволокне (фото)

Кластер поддержки военных технологий Украины Brave1 и представители Вооруженных сил провели испытания дронов на оптоволокне, которые не поддаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Среди прочего, проверили работу наземных платформ с оптоволоконным управлением. На портале Defense Express объяснили, что такие устройства могут устроить засаду на россиян, но имеют определенные недостатки.

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Об особенностях работы наземных дронов на оптоволокне говорится в статье Defense Express.

На портале обратили внимание на сообщение Brave1 об испытаниях беспилотников с оптоволоконным управлением, которое 1 апреля появилось на странице Facebook кластера. В заметке указано, что разработки показали 15 компаний. На полигоне испытали FPV-дроны на оптоволокне, которые могут преодолеть уже не 5–10 км, а вдвое больше — 20 км. Из 15 компаний семь показали наземные роботизированные комплексы (НРК) с оптоволоконным управлением. Defense Express выделили положительные качества роботизированных платформ на оптоволокне и назвали проблемы.

Преимущества наземных дронов на оптоволокне:

устройство может перевозить значительный вес. Вес 10 км оптоволокна — 2,1 кг, а это ограничивает полезную нагрузку FPV-дрона. В случае НРК этого недостатка нет;

если волокно перебьется, то можно применить антенну для связи. Также указано, что его не так просто разорвать: усилие на разрыв — 30–40 кг;

оператор видит качественное изображение местности на значительных расстояниях;

можно устроить засады на подразделения ВС РФ и это уменьшает риски для бойцов ВСУ.

Дроны на оптоволокне — роботизированная платформа Фото: Brave1 Дроны на оптоволокне — как выглядит оптическое волокно Фото: Brave1

Среди недостатков роботизированных платформ на оптоволокне аналитики DE назвали один. Речь идет об ограничении на длину оптоволокна, поскольку "расстояние передачи сигнала по оптоволокну хоть и значительное, но не бесконечное". Также они упомянули об основных проблемах таких устройств — нарушение связи из-за неровностей местности и влияние вражеских средств РЭБ. Эти недостатки отсутствуют в новых разработках, поясняется в статье.

На портале отметили, что платформы во время испытаний провели пробный заезд и показали перспективность платформ. Впрочем, характеристики наземных дронов на оптоволокне пока не известны, подытожили на Defense Express.

На фото Brave1 показали операторов дронов, которые испытали разработки украинских инженеров. Также есть фото FPV-дронов с катушками оптоволокна, которые вскоре, вероятно, попадут на линию фронта.

Дроны на оптоволокне — оператор беспилотника Фото: Brave1 Дроны на оптоволокне — как выглядит FPV-беспилотник Фото: Brave1

Дроны на оптоволокне — детали

Отметим, ранее Фокус писал о дронах на оптоволокне, которые появились на линии фронта. Например, 31 марта командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал о проблемах российских беспилотников с оптоволоконным управлением. По его словам, таких устройств на фронте так много, что они запутываются в паутине волокон. Военный отметил, что бойцы ВСУ постоянно слышат, как FPV-дроны врага летают над лесопосадками, населенными пунктами и позициями защитников.

Напоминаем, 20 января издание Forbes рассказало, как можно противодействовать дронам на оптоволокне. 19 марта в сети появились фото с неуказанного отрезка фронта, на котором показали ветви деревьев, полностью оплетенные оптоволокном, словно паутиной.