Влаштують засідку, але є проблеми: ЗСУ випробували наземні дрони на оптоволокні (фото)

Кластер підтримки військових технологій України Brave1 та представники Збройних сил провели випробування дронів на оптоволокні, які не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби. Зокрема, перевірили роботу наземних платформ з оптоволоконним керуванням. На порталі Defense Express пояснили, що такі пристрої можуть влаштувати засідку на росіян, але мають певні недоліки.

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Про особливості роботи наземних дронів на оптоволокні ідеться у статті Defense Express.

На порталі звернули увагу на повідомлення Brave1 про випробування безпілотників з оптоволоконним керуванням, яке 1 квітня з'явилось на сторінці Facebook кластеру. У дописі вказано, що розробки показали 15 компаній. На полігоні випробували FPV-дрони на оптоволокні, які можуть здолати вже не 5–10 км, а удвічі більше — 20 км. З 15 компаній сім показали наземні роботизовані комплекси (НРК) з оптоволоконним керуванням. Defense Express виділили позитивні якості роботизованих платформ на оптоволокні та назвали проблеми.

Переваги наземних дронів на оптоволокні:

пристрій може перевозити значну вагу. Вага 10 км оптоволокна — 2,1 кг, а це обмежує корисне навантаження FPV-дрона. У випадку НРК цього недоліку немає;

якщо волокно переб'ється, то можна застосувати антену для зв'язку. Також вказано, що його не так просто розірвати: зусилля на розрив — 30–40 кг;

оператор бачить якісне зображення місцевості на значних відстанях;

можна влаштувати засідки на підрозділи ЗС РФ і це зменшує ризики для бійців ЗСУ.

Дрони на оптоволокні — роботизована платформа Фото: Brave1 Дрони на оптоволокні — як виглядає оптичне волокно Фото: Brave1

Серед недоліків роботизованих платформ на оптоволокні аналітики DE назвали один. Ідеться про обмеження на довжину оптоволокна, оскільки "відстань передавання сигналу по оптоволокну хоч і значна, але не нескінченна". Також вони згадали про основні проблеми таких пристроїв — порушення зв'язку через нерівності місцевості та вплив ворожих засобів РЕБ. Ці недоліки відсутні у нових розробках, пояснюється у статті.

На порталі зауважили, що платформи під час випробувань провели пробний заїзд та показали перспективність платформ. Втім, характеристики наземних дронів на оптоволокні поки невідомі, підсумували на Defense Express.

На фото Brave1 показали операторів дронів, які випробували розробки українських інженерів. Також є фото FPV-дронів з котушками оптоволокна, які незабаром, ймовірно, потраплять на лінію фронту.

Дрони на оптоволокні — операторка безпілотника Фото: Brave1 Дрони на оптоволокні — як виглядає FPV-безпілотник Фото: Brave1

Дрони на оптоволокні — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про дрони на оптоволокні, які з'явились на лінії фронту. Наприклад, 31 березня командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" розповів про проблеми російських безпілотників з оптоволоконним керуванням. З його слів, таких пристроїв на фронті так багато, що вони заплутуються у павутині волокон. Військовий зауважив, що бійці ЗСУ постійно чують, як FPV-дрони ворога літають над лісопосадками, населеними пунктами та позиціями оборонців.

Нагадуємо, 20 січня видання Forbes розповіло, як можна протидіяти дронам на оптоволокні. 19 березня у мережі з'явились фото з невказаного відрізку фронту, на якому показали гілки дерев, повністю обплетені оптоволокном, як павутиною.