Долітають у 2 рази далі: в Україні випробували нові FPV-дрони на оптоволокні (фото)

Оборонний кластер Brave1 вперше провів в Україні випробування оптоволоконних FPV-дронів із дальністю понад 20 кілометрів, повністю невразливих до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Related video

Деталі випробувань Brave1 розкрив на своїй офіційній сторінці у Facebook. На полігоні свої вироби протестували 15 виробників. Дрони долали маршрут завдовжки понад 20 кілометрів із перешкодами та імітували захід на ціль.

"Вони продемонстрували значний прогрес: якщо раніше дальність польоту таких дронів становила лише 5-10 км, то зараз ми успішно протестували рішення, здатні вражати цілі на відстані більше ніж 20 км", — зазначили в Brave1.

Оператор оптоволоконного дрона Фото: Brave1

Серед переваг дронів на оптоволокні — повна невразливість до РЕБ, невидимість для засобів радіорозвідки ворога, якісний зв'язок навіть на великих відстанях і відсутність впливу фактора радіогоризонту.

Крім БПЛА на полігоні також випробували наземних роботів, керованих через оптоволокно. 7 виробників провели тестовий заїзд своїх платформ.

Наземний дрон на оптоволокні Фото: Brave1

"Оптоволокно — геймченджер у протистоянні зв'язку та радіоелектронної боротьби, тому що надає стабільний зв'язок, на який не діють засоби РЕБ. Ми дуже зацікавлені у впровадженні оптоволокна, щоб наші НРК могли діяти на більших відстанях і допомагати нам знищувати ворога ще ефективніше", — сказав керівник служби роботизованих систем батальйону "Вовки Да Вінчі", капітан Олександр Ябчанка.

Оптоволоконний дрон Фото: Brave1

Нагадаємо, за даними Le Monde, останнім часом ЗС РФ на війні проти України досягли переваги у використанні БПЛА за рахунок застосування оптоволоконних дронів.

Також повідомлялося, що Сили безпілотних систем Збройних сил України отримали універсальні оптоволоконні модулі "Шовкопряд", призначені для встановлення на безпілотники.