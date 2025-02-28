Перетворить FPV-дрон на оптоволоконний: для ЗСУ створили модуль "Шовкопряд" (відео)
Українські оптоволоконні модулі управління "Шовкопряд" підходять не тільки для БпЛА, а й для наземних і морських безпілотників.
Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України отримали універсальні оптоволоконні модулі "Шовкопряд", призначені для встановлення на безпілотники. Про це йдеться в сюжеті на YouTube-каналі СБС.
Під час управління через оптоволоконний модуль не використовується радіоефір, тому місце старту неможливо зафіксувати засобами РЕБ. Уся інфраструктура, яка потрібна для польоту — це наземний модуль, три кабелі, окуляри, пульт, екран.
"Екіпажі, які вперше використовують цей дрон, під час використання не відчувають жодної різниці", — йдеться в сюжеті.
На сьогодні СБС використовують уже третю генерацію "Шовкопряда". Перший виріб був із бойовою частиною, інтегрованою всередину котушки, і закріпленою зверху батареєю. Потім у співпраці з підрозділами було розроблено другу варіацію. Батарея перейшла всередину котушки, а бойова частина наверх, що дало можливість використовувати не тільки кумулятивний боєприпас. Це компонування дає змогу 10-дюймовому БпЛА долати 10–15 кілометрів. Для дальності від 20 кілометрів використовується 15-дюймовий апарат.
"Проблема сьогодні, тому що ворог має пріоритет у застосуванні саме оптоволоконних дронів на полі бою, і наше завдання — вийти і покращити в кількості та якості застосування саме цих виробів", — зазначили в СБС.
Щоб поліпшити маневреність безпілотників, розробники додали подовжувач для виходу оптоволокна. Він дає змогу оператору розгортати БпЛА, майже не відчуваючи різниці зі звичайним дроном із радіокеруванням.Важливо
За даними СБС, "Шелкопряд" працює не тільки в повітрі — у військових уже є успішний досвід у застосуванні цих модулів на наземних роботизованих комплексах. Крім того, розробку можна використовувати на наводних і підводних дронах.
"Ми маємо досконале рішення в модулі. Воно максимально спрощене для застосування в бойових умовах, має надзвичайну маневреність, надзвичайні показали дальність польоту, а також легкість нашого виробу, що дає нам перевагу на полі бою", — наголосили в СБС.
Нагадаємо, у РФ заявили про роботу над системою "Цербер", призначеною для управління оптоволоконними безпілотними літальними апаратами.