Перетворить FPV-дрон на оптоволоконний: для ЗСУ створили модуль "Шовкопряд" (відео)

Українські оптоволоконні модулі управління "Шовкопряд" підходять не тільки для БпЛА, а й для наземних і морських безпілотників.

Related video

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України отримали універсальні оптоволоконні модулі "Шовкопряд", призначені для встановлення на безпілотники. Про це йдеться в сюжеті на YouTube-каналі СБС.

У СБС показали оптоволоконні модулі "Шовкопряд"

Під час управління через оптоволоконний модуль не використовується радіоефір, тому місце старту неможливо зафіксувати засобами РЕБ. Уся інфраструктура, яка потрібна для польоту — це наземний модуль, три кабелі, окуляри, пульт, екран.

"Екіпажі, які вперше використовують цей дрон, під час використання не відчувають жодної різниці", — йдеться в сюжеті.

На сьогодні СБС використовують уже третю генерацію "Шовкопряда". Перший виріб був із бойовою частиною, інтегрованою всередину котушки, і закріпленою зверху батареєю. Потім у співпраці з підрозділами було розроблено другу варіацію. Батарея перейшла всередину котушки, а бойова частина наверх, що дало можливість використовувати не тільки кумулятивний боєприпас. Це компонування дає змогу 10-дюймовому БпЛА долати 10–15 кілометрів. Для дальності від 20 кілометрів використовується 15-дюймовий апарат.

"Проблема сьогодні, тому що ворог має пріоритет у застосуванні саме оптоволоконних дронів на полі бою, і наше завдання — вийти і покращити в кількості та якості застосування саме цих виробів", — зазначили в СБС.

Щоб поліпшити маневреність безпілотників, розробники додали подовжувач для виходу оптоволокна. Він дає змогу оператору розгортати БпЛА, майже не відчуваючи різниці зі звичайним дроном із радіокеруванням.

Важливо

"Навідалися в гості": нацгвардійці вистежили операторів БпЛА РФ по оптоволокну (фото)

За даними СБС, "Шелкопряд" працює не тільки в повітрі — у військових уже є успішний досвід у застосуванні цих модулів на наземних роботизованих комплексах. Крім того, розробку можна використовувати на наводних і підводних дронах.

"Ми маємо досконале рішення в модулі. Воно максимально спрощене для застосування в бойових умовах, має надзвичайну маневреність, надзвичайні показали дальність польоту, а також легкість нашого виробу, що дає нам перевагу на полі бою", — наголосили в СБС.

Нагадаємо, у РФ заявили про роботу над системою "Цербер", призначеною для управління оптоволоконними безпілотними літальними апаратами.