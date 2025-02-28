Превратит FPV-дрон в оптоволоконный: для ВСУ создали модуль "Шелкопряд" (видео)

Украинские оптоволоконные модули управления "Шелкопряд" подходят не только для БПЛА, но для наземных и морских беспилотников.

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Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины получили универсальные оптоволоконные модули "Шелкопряд", предназначенные для установки на беспилотники. Об этом идет речь в сюжете на YouTube канале СБС.

В СБС показали оптоволоконные модули "Шелкопряд"

При управлении через оптоволоконный модуль не используется радиоэфир, поэтому место старта невозможно зафиксировать средствами РЭБ. Вся инфраструктура, которая нужна для полета — это наземный модуль, три кабеля, очки, пульт, экран.

"Экипажи, которые впервые используют этот дрон, при использовании не чувствуют никакой разницы", — говорится в сюжете.

На сегодняшний день СБС используют уже третью генерацию "Шелкопряда". Первое изделие было с боевой частью, интегрированной внутрь катушки, и закрепленной сверху батареей. Затем в сотрудничестве с подразделениями была разработана вторая вариация. Батарея перешла внутрь катушки, а боевая часть наверх, что дало возможность использовать не только кумулятивный боеприпас. Эта компоновка позволяет 10-дюймовому БПЛА преодолевать 10-15 километров. Для дальности от 20 километров используется 15-дюймый аппарат.

"Проблема сегодня, потому что враг имеет приоритет в применении именно оптоволоконных дронов на поле боя и наша задача — выйти и улучшить в количестве и качестве применения именно этих изделий", — отметили в СБС.

Чтобы улучшить маневренность беспилотников, разработчики добавили удлинитель для выхода оптоволокна. Он позволяет оператору разворачивать БПЛА, почти не ощущая разницы с обычным дроном с радиоуправлением.

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По данным СБС, "Шелкопряд" работает не только в воздухе — у военных уже есть успешный опыт в применении этих модулей на наземных роботизированных комплексах. Кроме того, разработку можно использовать на наводных и подводных дронах.

"Мы имеем совершенное решение в модуле. Оно максимально упрощено для применения в боевых условиях имеет необычайную маневренность, необычайные показали дальность полета, а также легкость нашего изделия, что дает нам преимущество на поле боя", — подчеркнули в СБС.

Напомним, в РФ заявили о работе над системой "Цербер", предназначенной для управления оптоволоконными беспилотными летательными аппаратами.